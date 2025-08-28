RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Расходы членов НАТО на оборону в 10 раз превысят военный бюджет России

Фото: Страны НАТО тратят на оборону в 10 раз больше чем Россия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Страны альянса наращивают свои вооруженные силы в условиях войны России против Украины и давления со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НАТО.

На США приходится более половины расходов Альянса. В ценах 2021 года расходы составят 1,4 трлн долларов, из которых на Штаты - 845 млрд долларов.

Все страны альянса достигли цели

По оценкам альянса, еще в прошлом году более 10 из 32 членов НАТО не достигли целевого показателя в 2%, согласованного в 2014 году. Данные за 2025 год показали, что все союзники достигли этой цели, причем семь стран достигли минимума в 2,0%, а несколько других лишь незначительно превысили этот показатель.

Согласно данным, Польша является членом НАТО, расходующим на оборону больше всего средств в своей экономике - 4,48%. За ней следуют Литва с 4% и Латвия с 3,73%.

Это единственные члены альянса, которые в настоящее время превышают новый целевой показатель расходов на оборону в размере 3,5% от ВВП, согласованный лидерами НАТО на саммите в Гааге в июне.

Еще 1,5% они будут выделять на смежные цели, такие как инфраструктура и помощь Украине.

Соглашение стало знаменательным моментом для альянса, который оживился после вторжения России в Украину в 2022 году, вынудившего лидеров по всей Европе кардинально пересмотреть угрозу, исходящую от Москвы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте месяцами добивался того, чтобы США в ответ подтвердили свои обязательства по коллективной обороне.

Новые цели обещают трансформировать европейские вооруженные силы и архитектуру безопасности континента. Лидером по расходам является Германия, чей годовой оборонный бюджет, как ожидается, удвоится до 162 млрд евро в течение четырёх лет, при этом 9 млрд евро в год будет выделяться Украине на поддержку ее борьбы с Россией.

 

 

Расходы Украины

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Украина несет самую большую военную нагрузку в мире. Ее военные расходы как доля ВВП составили 34% в 2024 году. Украина потратила 65 млрд долларов своих денег и получила помощь на 60 млрд долларов.

Расходы России на войну в 2024 году составили 149 млрд долларов.

