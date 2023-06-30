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Изящная работа. Аэроразведка и артиллеристы "отминусовали" оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Пятница 30 июня 2023 12:14
Изящная работа. Аэроразведка и артиллеристы "отминусовали" оккупантов (видео) Фото: ВСУ показали, как уничтожили оккупантов и их склад (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские артиллеристы вместе с аэроразведчиками точными ударами уничтожили склад российских оккупантов. Также защитники "отминусовали" и самих захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Генерал-полковник показал работу бойцов 22-й отдельной механизированной бригады.

Аэроразведка 22 ОМБр обнаружила в поврежденном здании склад российских войск. Оккупанты собирали в нем боекомплекты.

Координаты вражеского склада передали артиллеристам, а они точно ударили по нему.

"Совместная работа аэроразведки и артиллерии позволила изящно уничтожить россиян. Великолепная работа", - отметил Сырский.

Потери русской армии

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики потеряли на войне против Украины уже более 228 тысяч своих военных. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц тяжелой техники, беспилотников, ракет, сотни самолетов и вертолетов.

Также в Минобороны Украины отметили, что потери россиян продолжают расти из-за неопытности и непрофессионализма оккупационных войск.

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