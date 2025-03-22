Уиткофф отличился скандальным заявлением о главной "проблеме" войны в Украине

По его словам, самой большой проблемой в войне России против Украины является вопрос Крыма и "четырех регионов", где оккупанты провели незаконные "референдумы" о присоединении к России.

"Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте это "четыре региона" - Крым, Донбасс, Луганск и есть еще два других (вероятно речь идет о Херсонской и Запорожской областях, - ред), они русскоязычные, были "референдумы" (незаконные, проведенные РФ, - ред). Я думаю, что это является ключевым вопросом", - сказал он.

Также Уиткофф, говоря о "референдумах", проведенных захватчиками на временно оккупированных территориях Украины, уверяет, что якобы "подавляющее большинство людей выразили желание быть под российским руководством".

Представитель Трампа добавил, что об этом вопросе до сих пор "никто не хотел говорить" и назвал его "слоном в комнате".

"Слон в комнате - это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это и является центральным вопросом конфликта", - отметил Виткофф.