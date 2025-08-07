Уиткофф провел долгий разговор с советниками Украины и НАТО, завтра продолжат, - Зеленский

"Только что наша команда мне доложила, что советники по безопасности провели довольно длинный разговор, очень подробный. Весомый состав участников был на разговоре. Это важно. Спасибо всем за работу, за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир", - рассказал Зеленский.

По его словам, советники договорились завтра продолжить разговор, ведь "много еще надо поработать".

"Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", - подчеркнул президент.