Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о завершении войны, - Трамп

"Они (Уиткофф и Кушнер, - ред.) везут с собой предложение закончить войну", - сказал президент США.

Он отметил, что отправил "прекрасных переговорщиков" Уиткоффа и Кушнера, чтобы выяснить, есть ли возможность "чего-то достичь", и предположил, что "есть хороший шанс, что мы это сделаем".

"У нас есть идея по миру. Смотрите, я сказал, что последние войны, большинство из них, по моему мнению, должны быть сложнее, чем война России и Украины. Есть проблема личностей в войне России и Украины. Есть президент Зеленский и президент Путин. Они действительно ненавидят друг друга", - заявил президент США.

По его словам, между президентом Украины и российским диктатором "серьезная ненависть", которая "препятствует им". Он также заявил, что на прошлой неделе Украина и РФ якобы потеряли 32 000 человек.

Трамп также в очередной раз заявил, что закончил восемь войн, и выразил надежду, что им гордятся. Кроме того, Трамп заметил, что не получил за это никакого признания.

"Получил ли я Нобелевскую премию? Нет, хотя человек, получивший ее, был достаточно любезным, чтобы отдать ее мне. Она сказала: "Никто в истории Нобелевской премии не заслуживает ее больше, чем вы", - сказал американский лидер.