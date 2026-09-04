RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о завершении войны, - Трамп

22:29 04.09.2026 Пт
2 мин
Что, по мнению президента США, препятствует диалогу между Украиной и РФ?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут в Украину и РФ предложение о завершении войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции.

"Они (Уиткофф и Кушнер, - ред.) везут с собой предложение закончить войну", - сказал президент США.

Он отметил, что отправил "прекрасных переговорщиков" Уиткоффа и Кушнера, чтобы выяснить, есть ли возможность "чего-то достичь", и предположил, что "есть хороший шанс, что мы это сделаем".

"У нас есть идея по миру. Смотрите, я сказал, что последние войны, большинство из них, по моему мнению, должны быть сложнее, чем война России и Украины. Есть проблема личностей в войне России и Украины. Есть президент Зеленский и президент Путин. Они действительно ненавидят друг друга", - заявил президент США.

По его словам, между президентом Украины и российским диктатором "серьезная ненависть", которая "препятствует им". Он также заявил, что на прошлой неделе Украина и РФ якобы потеряли 32 000 человек.

Трамп также в очередной раз заявил, что закончил восемь войн, и выразил надежду, что им гордятся. Кроме того, Трамп заметил, что не получил за это никакого признания.

"Получил ли я Нобелевскую премию? Нет, хотя человек, получивший ее, был достаточно любезным, чтобы отдать ее мне. Она сказала: "Никто в истории Нобелевской премии не заслуживает ее больше, чем вы", - сказал американский лидер.

Напомним, Bloomberg писало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены в Москве перезапустить переговоры по завершению войны России против Украины. В то же время ожидания возможного прогресса остаются минимальными.

Отметим, Зеленский вечером 4 сентября заявил, что после визита в Москву Уиткофф и Кушнер в воскресенье отправятся в Украину. По его словам, Киев стремится сделать их визит "максимально конструктивным и содержательным".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевМоскваДональд ТрампДжаред КушнерСтив УиткоффВойна в Украине