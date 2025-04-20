Утечка в Signal: уволенные сотрудники Пентагона обвинили команду Хегсета в клевете

В совместном заявлении в субботу - Дэн Колдуэлл, Колин Кэрролл и Дэрин Селник заявили, что "невероятно разочарованы" тем, как закончилась их служба в Пентагоне.

В последние несколько дней все трое были отстранены, а в пятницу уволены за то, что по словам чиновника Минобороны, было несанкционированным раскрытием конфиденциальной информации. Эти увольнения лишили и без того недостающую команду главы Пентагона Пита Хегсета - трех старших старших должностных лиц.

Также все мужчины отметили, что каждый из них ранее служил в армии и "понимает важность информационной безопасности и каждый день работает над ее защитой".

"На данный момент нам до сих пор не сообщили, за что именно нас расследуют, ведется ли еще активное расследование или вообще было ли реальное расследование "утечек" с самого начала", - говорится в заявлении.

Чиновники добавили, что хоть этот опыт "был бессовестным", но они по-прежнему поддерживают миссию администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса по возвращению Пентагона к величию и достижению мира посредством силы.

"Мы надеемся в будущем поддержать эти усилия в разных качествах", - сказано в их заявлении.

WP также написало, кем были и какие должности занимали уволенные сотрудники Пентагона. В частности,