Виталий и Владимир Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир посетили один из реабилитационных центров столицы. Пообщались с ранеными военнослужащими и передали партию современных ноутбуков от меценатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева.
"Вместе с представителем Acer Украина Евгением Смеляком передал одному из Медицинских центров реабилитации 65 современных ноутбуков от этой тайваньской компании. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Acer и мэрии Киева. В медицинском центре сейчас идет капитальный ремонт. Осмотрел отремонтированные помещения и пообщался с защитниками, которые проходят реабилитацию. Посетил медцентр и мой брат Владимир", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что ноутбуки нужны для работы врачей и для реабилитации пациентов заведения.
"Уверен, что это оборудование станет полезным инструментом для пациентов и врачей, откроет доступ к необходимой информации, образовательных возможностей, коммуникации и психологической поддержки. Спасибо представителям компании Acer в Украине и меценатам за продолжение поддержки украинцев. За усилия на актуальных потребностях общества, в частности в медицинской сфере и вопросе реабилитации раненых", - подчеркнул Кличко.
Братья Кличко передали реабилитационному центру современные ноутбуки (t.me/vitaliy_klitschko)
Ранее сообщалось, что в этом году Киев направил на помощь военным, а также на поддержку военнослужащих, ветеранов и их семей более 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко эта сумма в ближайшее время должна увеличиться еще на 2 млрд грн.
Напомним, до этого мэр Киева Виталий Кличко посетил в больнице киевлян, пострадавших в результате российской атаки на столицу 17 июня и поддержал их. Мэр также рассказал об условиях лечения раненых.
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