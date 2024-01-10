Виталий Мандзын: Победить норвежцев? Нет ничего невозможного!

В немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Среди других спортсменов Украину будет представлять и 20-летний Виталий Мандзын, который дебютировал за сборную на предыдущем этапе в Обергофе.

Виталий дал эксклюзивное интервью РБК-Украина , в котором оценил свой первый в карьере этап Кубка мира и рассказал, почему, по его мнению, украинской команде не удается конкурировать с норвежской сборной.

– Виталий, какие впечатления от этапа в Обергофе?

– Положительные. Это был мой первый этап в новом году, и я считаю, что неплохо его начал. В декабре прошлого сезона были старты в Гохфильцене и Анси, но на Кубке мира я соревновался впервые. Конечно, были как положительные, так и отрицательные моменты, но это опыт и я за него благодарен. После каждого старта мы с командой анализируем ошибки и стараемся стать лучше.

– Были какие-то ожидания от первого Кубка мира?

– Вообще-то нет. Мне было трудно сравнить уровень Кубка IBU и Кубка мира, поэтому я просто ехал с задачей показать себя и свой уровень.

– Вы соперничали во всех трех гонках этапа. Какую было бежать легче всего?

– Трудно сказать (смеется). Думаю, что во время гонки преследование чувствовал себя лучше. Тогда мог и по трассе кого-то обойти, и подтянуться поближе к лидерам.

Также было не слишком тяжело в эстафете. На последнем круге, контролируя ситуацию и адекватно понимая, что до соперника впереди довольно далеко, я сбавил темп, понимая, что догнать его практически нереально.

– В гонке преследования и эстафете у вас немного просела стрельба по сравнению со спринтом. С чем связываете свои ошибки?

- По-разному. В пасьюте были чисто мои рабочие промахи. После гонки сделал анализ и понял, что они не должны были произойти. Что касается эстафеты, то проблемы были у всех, в основном из-за тумана и ветра. Флажки на стрельбище были иногда в таком горизонтальном положении, что многие заезжали на штрафные круги.

Виталий Мандзын (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)

– Обычно последним в эстафете ставят сильнейшего биатлониста, но сегодня четвертым бежали именно вы. Какая стратегия была у украинского тренерского штаба на эту гонку?

– Я точно не самый сильный биатлонист в команде, это правда. Есть более опытные и сильные ребята. Я думаю, что Юрай сделал такой выбор, потому что доверял мне и верил, что я смогу показать характер на последнем этапе. Или просто, чтобы я вполне почувствовал взрослую биатлонную жизнь (смеется).

– Юрай Санитра уже как-то комментировал ваше выступление?

– Нет, мы пока не говорили. Сейчас с командой собираем вещи и едем в Рупольдинг. Думаю, там уже сделаем анализ.

– На этом этапе почти во всех гонках доминировала норвежская сборная. Как думаете, почему бегают и стреляют все, а побеждают норвежцы?

– На этот счет можно долго дискутировать. На конечный результат влияют многие факторы, среди которых и тренировочные условия, и уровень экипировки, и уровень инвентаря. Я считаю, что мы проигрываем норвежцам во многих моментах, которые в финишном протоколе вытекают в плохой результат.

Однако они тоже не идеальны. Это можно увидеть по выступлению того же Йоханнеса Бо в гонке преследования. У него тоже накапливается усталость, его обходят по трассе и он допускает ошибки на стрельбище. Так, например, он проиграл на последнем круге брату. Норвежцы тоже не стальные.

- Вы считаете, что с ними можно бороться?

– Как говорится, нет ничего невозможного. Да, ведущие сборные на несколько шагов впереди нашей команды, но мы тоже должны показывать зубы.

Виталий Мандзын и Александра Меркушина (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)

– Накануне сезона ходили слухи об уникальной смазке, которую использует норвежская сборная. Якобы, поэтому их лыжи едут быстрее. Действительно ли это чувствуется на трассе?

– Не сильно, если честно. Когда во время гонки идет контактная борьба, у нас есть возможность сравнить лыжи с другими командами. Да, заметно, что норвежцы более быстрые, но здесь не только в смазке дело.

В преддверии сезона IBU внесла коррективы в правила смазки лыж. Да, было запрещено использовать фтор, что добавило работы нашим сервис-менам. Если раньше они четко понимали, какие масла подходят для той или иной погоды, то сейчас новые правила добавили проблем.

Вообще, работа сервис-групп очень сложна и везде есть свои моменты. Техническая бригада обычно остается в тени, хотя вносит важный вклад в наш успех.

– Вы сказали, что при подготовке важны условия, в которых тренируется спортсмен. Вы сами где готовились к сезону?

– Я уже второй год подряд тренируюсь с командой "А". В прошлом году мы начали подготовку в Сянках, Украине, потом долгое время были в Обергофе. С Дмитрием Пидручным также ездили в Норвегию, были в Австрии. В общем, тренировочный процесс в большинстве своем проходит на зарубежных стадионах.

– Если рассматривать украинские биатлонные трассы, то как вы можете оценить их состояние?

– Откровенно, в Украине не так много биатлонных трасс. Летом можно смело тренироваться в Сянках или в Буковеле, где благоприятные условия, но это все. "Тисовец" я не принимаю во внимание, потому что там трасса не соответствует уровню качественной тренировки команды "А" или "В".

Жаль, что в Украине такая ситуация. Но, учитывая ситуацию с войной, жаловаться тоже не стоит.

Виталий Мандзын (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)

– Вы до 10 лет занимались единоборствами и только потом пришли в биатлон. Расскажите, почему выбрали этот вид спорта?

– Да, вы правы. Я где-то 4 года занимался айкидо, однако моя старшая сестра Марьяна ходила на биатлон и рассказывала много интересного из своей спортивной жизни.

Однажды она принесла мне гильзу. Мне так стало интересно, что захотел попробовать. Я пошел на первую тренировку, пострелял и решил, что буду заниматься биатлоном.

А потом пошли первые соревнования, первые успехи, поражения. Маленькими шагами моя любовь к биатлону становилась все сильнее.

– Для такой загруженности в спорте вы довольно неплохо сдали ВНО.

– Да, было дело. Еще и в университет поступил.

– А сейчас продолжаете обучение?

– Да, я учусь на четвертом курсе в двух учебных заведениях. В Тернопольском национальном педагогическом университете - на физического реабилитолога, а в Западноукраинском национальном университете изучаю банковское дело.

Первую специальность выбрал, потому что она наиболее приближена к спорту, а вторую - потому что мне просто интересно то, что связано с экономикой.

– В этом году в Южной Корее пройдут юношеские Олимпийские игры. Вы также участвовали в 2020 году. Помните эти соревнования?

– Конечно. По сей день с улыбкой вспоминаю Лозанну, Швейцарию. Это была третья юношеская Олимпиада в истории. Думаю, этот опыт запечатлевается у меня в памяти на всю жизнь. Это очень эмоциональное и яркое событие, независимо от того, связываешь ли ты в дальнейшем свою жизнь со спортом или нет.

– Как вы думаете, в этом году у Украины есть шанс на медаль в биатлоне?

- В полной мере. Я знаю нескольких спортсменов из девичьей и юношеской команды. Я не интересовался их уровнем физической подготовки, но верю, что они смогут показать свой максимум.

– Вас лично называют одной из самых больших надежд Украины на следующую Олимпиаду в 2026 году. Что вы думаете по поводу таких высказываний?

– Это очень приятные слова, они придают уверенности, желания и мотивации работать еще упорнее.

Однако и ответственность после них растет. В каждой гонке нужно показывать свой уровень и доказывать, что ты достоин этих слов.

Я стараюсь не читать комментарии, но когда наталкиваюсь на что-то подобное, мне очень приятно. И мы с командой много работаем, чтобы сделать мечты реальностью. Это тяжело, но мы делаем все возможное.

Виталий Мандзын (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)