Выступление Зеленского в суде Гааги: трансляция, главные заявления

Президент Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге. Где у него запланирована большая речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию выступления главы государства.

Ниже приводим заявления по большому обращению Владимира Зеленского в нидерландское общество и представителей международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

Главные заявления президента Украины

Зеленский хочет видеть Путина в Гааге: "Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия и это должно быть совершено здесь в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим, а мы победим не только на поле боя, не только в поединке с агрессией. Посмотрите, как страны мира объединились вокруг помощи украинцам".

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия и это должно быть совершено здесь в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим, а мы победим не только на поле боя, не только в поединке с агрессией. Посмотрите, как страны мира объединились вокруг помощи украинцам". О намерениях сделать войну в Украине последней в мире: "Давайте сегодня как всегда 4 мая вечером отдадим должное памяти тех, чьи жизни унесли войны. Вторая мировая война, другие. Пожалуйста, вспомните украинцев, которые сегодня могли бы быть живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире и мы это сделаем".

"Давайте сегодня как всегда 4 мая вечером отдадим должное памяти тех, чьи жизни унесли войны. Вторая мировая война, другие. Пожалуйста, вспомните украинцев, которые сегодня могли бы быть живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире и мы это сделаем". Только в апреле российские оккупанты совершили 6 139 военных преступлений. В результате погибли 207 человек, из которых 17 - дети

Должны остановить преступление агрессии. Остановить безнаказанность, побуждающую диктаторов к агрессии. Только за вчера РФ убила 23 гражданских, 48 получили ранения. Речь идет о гражданских.

Необходимо трансформировать опыт Нюрнбергского процесса в новые операционные правила. Поэтому мы заботимся о создании такого трибунала для РФ - это должно стать гарантией не повторения такой агрессии.

Нам нужен подлинный полноценный трибунал, подлинная справедливость, а не гибридная.

Напомним, что сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский начал свой визит в Нидерланды. Глава государства уже выступил перед парламентом страны. А потом отправился в МУС.

Как известно, это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства и одна из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.