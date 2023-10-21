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Выступление Байдена об Украине и Израиле смотрели более 20 млн американских телезрителей

Фото: Президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Выступление Джо Байдена в телеэфире посмотрело более 20 млн американцев. Это почти в три раза больше, чем посмотрело его прошлое выступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным исследовательской фирмы Nielsen, около 20,3 миллиона человек посмотрели выступление президента США Джо Байдена в четверг вечером в прайм-тайм с призывом оказать военную помощь Израилю и Украине.

В июне выступление Байдена, посвященное прекращению долгового кризиса, в прайм-тайм посмотрели 6,2 миллиона зрителей и оно транслировалось в двух крупных вещательных сетях США.

Количество просмотров в четверг было подсчитано в 10 вещательных и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена по сетям вещания, при этом 35% -  по кабельному телевидению. По словам Nielsen, более трех четвертей телезрителей были старше 55 лет.

Больше всего телезрителей смотрело выступление президента на  Fox News - почти 3,4 миллиона зрителей. MSNBC в это время смотрели 2,1 миллиона зрителей, а CNN включили 1,4 миллиона телезрителей.

Обращение Байдена

В своем видеообращении, Байден анонсировал запрос на пакет помощи Украине и Израилю. Он сказал, что это умная инвестиция в следующие поколения американцев. Также американский лидер попросит конгресс направлять оружие Украине для борьбы с российским диктатором Путиным.

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