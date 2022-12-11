Хватит и для Ирана? ВСУ оценили, может ли Москва дать самолеты Тегерану в условиях войны

У Москвы есть возможность передать Тегерану военные самолеты в обмен на необходимое оружие. Поскольку у России еще есть на хранении такая авиация, как МиГ-29, и Су-27 и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Знаете, в России достаточно авиационной техники. Речь идет о тысячах единиц, сотни расположены ближе к Украине на 40 аэропортах. Это как вертолеты, так и самолеты. То, что действительно уничтожено уже немалое количество, это 280 самолетов и 264 вражеских вертолета", - говорит Игнат.

По его словам, это в свою очередь ударило по оккупантам, ведь эта техника, которую они использовали в агрессии против Украины, является достаточно новой.

"Речь идет о Су-30, Су-34, Су-35 и вертолете Ка-52. Это существенно ударило по их боевому потенциалу. Но в России на хранении еще есть и МиГ-29, и Су-27 и другие типы. Речь идет о тысячах, которые они могут снять с хранения и передать. Даже отремонтировать на своих авиаремонтных заводах и поделиться своей техникой с Ираном", - отметил Игнат.

Он подытожил, задача всего мира давить на Иран, "чтобы Россия не получала эти "товары". Особенно баллистические ракеты, о которых сейчас идет речь".

Напомним, как сообщили аналитики Института изучения войны ISW, Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие. Речь идет о передаче россиянами ПВО и самолетов.

Между тем в Белом доме прогнозируют, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере превратилось в "полноценное оборонное партнерство", которое вырастет в ближайшие месяцы.

На что в Офисе президента предупредили, военное сотрудничество РФ и Ирана уже не только касается вопроса войны в Украине, но и стало проблемой глобальной безопасности.

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