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Не хватает денег? РФ хочет ввести "единоразовую выплату" на оборону от производителей удобрений и угля

Фото: РФ хочет ввести "единоразовую выплату" на оборону от производителей удобрений и угля (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия хочет повысить дивиденды от государственных компаний и ввести "единоразовую выплату" от производителей удобрений и угля, которые пойдут на расходы на военные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, издание ознакомилось с инструкциями, предоставленными официальным лицам премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в середине декабря.

Отмечается, что решение о размере дивидендов и единовременном сборе еще не принято, поскольку сумма будет зависеть от общей суммы бюджета за весь 2022 год. По словам источников издания, власти постараются установить дивиденды выше 50% чистой прибыли для государственных компаний.

Правительственное распоряжение называет такие усилия частью "мобилизации доходов". В нем также говорится о дополнительных расходах 175 млрд рублей (2,4 млрд долларов) на переселение 100 тысяч человек из Херсона в Россию. Что очевидно говорит о том, что Кремль не надеется отвоевать назад украинскую территорию.

В указе также говорится, что такая "оптимизация" бюджетных расходов вне обороны и безопасности должна сэкономить не менее 150 млрд рублей.

Напомним, британская разведка сообщала, что госбюджет России на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну. Учитывая это, финансирование других сфер бюджета, вероятно, уменьшат.

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