Отопительный сезон. Украинцев предупредили о высоких рисках пожаров: как их избежать

Чтобы обезопасить дом, здоровье и жизнь вашей семьи в осенне-зимний период, соблюдайте простые правила безопасности в быту. В частности, прежде чем включить обогреватель или котел, проверьте их исправность. Не стоит также и накрывать обогреватель, потому что прибор может стать очагом пожара.

Также не рекомендуется оставлять обогреватели включенными без присмотра, прежде всего на ночь. В особенности, если у вас есть дети или домашние животные. Крайне осторожно относитесь к открытому огню - каминам, свечам и печному отоплению.

Кроме того, нужно своевременно очищать дымоход и вентиляцию. Опасность неочищенного дымохода кроется в возможности возгорания сажи, благодаря чему может возникнуть пожар.

Что касается стен печей и дымовых труб, следите за тем, чтобы в них не появлялись трещины. Если трещины уже есть, следует вызвать специалистов.

Еще особенно важно не перегружать электросети, прежде всего во время отключений электроэнергии. Чтобы не допустить пожара, не включайте одновременно все энергоемкие приборы. Лучше использовать их по очереди.

Помните, что ваша безопасность зависит от вашей ответственности. Берегите себя и своих родных.