Во Львове вспыхнул пожар на территории автобусного завода (фото)
Пожар во Львове вспыхнул утром в четверг, 24 октября. Возгорание произошло на территории автобусного завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
По данным горсовета, сегодня около 7:00 на одном из предприятий, арендовавших помещение на территории Львовского автобусного завода, возник пожар.
"Пожар случился на производстве площадью 400 кв.м. Именно в этом помещении было много стекловаты, поэтому был сильный дым от пожара", - говорится в сообщении.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили пожар во Львове. Спасатели сообщили, что ликвидируют возгорание на улице Стрыйской, где расположен Львовский автобусный завод. Детали обещают предоставить позже.
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При этом городской совет отмечает, что возгорание уже потушили. Пострадавших нет.
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Напомним, на днях в центре Киева вспыхнула многоэтажка. Из-за задымления с верхних этажей пришлось эвакуировать жителей.
Также РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области во время лесного пожара сгорел целый поселок. Причиной возгорания мог быть вражеский обстрел.
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