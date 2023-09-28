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Выводы на догадках: в ЦПД опровергли вброс о намерении Украины ударить по Ирану и Сирии

Фото: в ЦПД опровергли вброс о намерении Украины ударить по Ирану и Сирии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские Telegram-канал распространили дезинформацию о том, что Украина якобы просила Запад о ракетах большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра противодействия дезинформации".

Статья в The Guardian  

В статье, автор которой ссылается на отчет, отмечается, что Россия за последние 3 месяца осуществила более 600 атак на украинские города с применением дронов с западными компонентами. Украина обнаружила в БпЛА 52 электродетали, производителями которых являются 5 организаций Европы, в том числе польская "дочка" британской транснациональной компании. 

При этом якобы нет подозрений о нарушении санкций со стороны западных стран. Таможенная информация указывает на то, что весь импорт компонентов в Иран шел через Турцию, Индию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам и Коста-Рику.

Также отмечается, что Украина в "47-страничном тайном документе для G7" заявляет, что производство "шахедов" рассредоточилось из Ирана в Сирию и Россию. Киев якобы предложил несколько способов решения такой проблемы, среди которых поставки дальнобойных ракет для ударов по заводам "шахедов" в Иране, Сирии и России. 

Что говорят в ЦПД? 

Как отметили в ЦПД, источником информационного вброса является анонимный авторитет, который не предоставляет никаких конкретных доказательств и делает выводы только на догадках. 

"Доверяйте только проверенным и обоснованным заявлениям со стороны медиа", - добавила пресс-служба.

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