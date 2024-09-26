"Высасывает здоровье и энергию". Домашние задания в Украине предлагают отменить

Аргументация автора петиции

Автор петиции - Пилипчик Андрей Павлович - отмечает, что домашнее задание "высасывает здоровье и энергию в школьниках".

"Дети не выдерживают такой нагрузки, сколько домашнего задания. У детей нет отдыха. После завершения домашнего задания, на утро дети встают как не свои, обессиленные", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что "даже на законных выходных дети должны делать домашнее задание".

"Тогда стоит вопрос, зачем создали выходные дни? Давайте соберемся и отменим домашнее задание", - заключает автор.

Петиция к КМУ №41/007248-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Отметим, что по состоянию на 16:00 четверга, 26 сентября, под петицией собрано только 4 подписи (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.