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Вісконсін погодився перерахувати голоси на вимогу Трампа

Автор: РБК-Україна

Виборча комісія штату Вісконсін погодилася розпорядитися про перерахунок голосів на виборах президента США за вимогою Дональда Трампа. Голоси перерахують на округах Мілуокі і Дейн.

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Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що для перерахунку голосів Трамп заплатив необхідні 3 млн доларів. Очікувалося, що розпорядження виборчкому про перерахунок буде формальним ходом, але замість цього в комісії пройшли багатогодинні дебати.

Члени комісії від Демократичної партії впевнені, що результати перерахунку ще будуть оскаржені в суді командою Трампа, хоча претензії не обґрунтовані. Обраний президент США Джо Байден виграв округи Дейн та Мілуокі з перевагою більш ніж 2 до 1.

Нагадаємо, раніше Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу Трампа, який наполягає на тому, що спостерігачів обмежували в можливості стежити за підрахунком голосів.

Крім того, Трамп пообіцяв "великі позови про неконституційність виборів у США". Він також не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена, який, на його думку, переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикивыборыДональд Трамп