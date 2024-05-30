Воск, пленка, жидкое стекло: как защитить кузов авто перед летом

Лето – не зима, но вреда автомобилю тоже может нанести немало. Особенно, когда речь идет о такой уязвимой вещи, как лакокрасочное покрытие кузова. На самом деле существует несколько способов защиты, различных по эффективности и доступности.

Повреждения машине, которые может нанести природа в теплое время года, объясняются, во-первых, наличием в летней среде определенных агрессивных веществ и явлений, и во-вторых – высокой температурой, усиливающей их действие.

Чем грозит лето

В частности, речь идет о вреде, который лакокрасочному покрытию машины могут нанести сок или смола растений. Эти продукты редко попадают на кузов напрямую, чаще посредниками выступают почки с их клейкой оболочкой, соцветия деревьев и кустов.

Тяжесть ущерба зависит от температуры, которую на момент атаки имеет покрытие кузова. Разогретые солнцем и работающими агрегатами машины, лак с краской становятся мягкими и охотно подвергаются воздействию древесных соков. А потом то же самое солнце запекает смолу на кузове так, что она превращается в твердые, чуть ли не пластмассовые точки-капли.

Приблизительно тот же результат приносят разного рода насекомые, которые на ходу разбиваются в переднюю часть машины – только вместо выпуклых точек на капоте и бампере остаются хитиновые фрагменты, "инкрустированные" в размягченную от высокой температуры краску и лак.

Еще один вредитель теплого времени года – птицы, которые атакуют наши автомобили своим пометом с имеющейся в нем кислотой. Не всегда, но часто после этого лак и краска вспучиваются, трескаются и обнажают металл, на котором начинается коррозия.

От большинства названных угроз кузов могут защитить средства, о которых пойдет речь ниже.

Воскование

Подобные препараты называют воском или защитной полиролью, они могут выглядеть и как полужидкая субстанция, и как пастообразная масса. Некоторые из них не сугубо восковые, а содержат абразивную составляющую для сглаживания микроцарапин и придания поверхности глянца – но такие препараты для защиты лучше не использовать.

А вообще защитный воск (полироль) создает на лакокрасочной поверхности тонкий защитный слой. Воск, во-первых, заполняет микротрещины на краске и консервирует их, не допуская к голому металлу агрессивные вещества и предотвращая развитие коррозии. А во-вторых, слой полироли защищает от нежелательного воздействия собственно лак и краску. Наконец, среди таких восков можно обнаружить препараты с эффектом окрашивания. Это нужно для маскировки, хотя бы временной, сколов и царапин, чтобы из-под них не просвечивала грунтовка.

Вообще воскование – самое доступное и дешевое средство защиты лакокрасочного покрытия кузова, но подобные препараты держатся на машине не очень долго, два – три месяца, в зависимости от частоты посещения мойки.

Керамика и жидкое стекло

Очень похоже на первую группу средство, главное отличие которого – в чисто синтетической, более устойчивой основе. Следует отметить, что наименование керамика, нанокерамика и жидкое стекло – это лишь маркетинговые проявления. На самом деле это тоже далеко не вечные препараты, хотя и держатся на краске они заметно дольше. Полимерное средство, нанесенное в несколько слоев на кузов в жидком виде, после полимеризации превращается в невидимую пленку толщиной порядка 2-3 микрон.

Защита подобного типа обходится гораздо дороже восковой. Ведь дороже стоит и сам комплект флаконов, и процесс нанесения, поскольку приходится добиваться полимеризации под влиянием специальной лампы или химического отвердителя. Производители такой автохимии заявляют, что их защита работает не менее года, а то и двух.

Пленка

Подобные пленки часто называют антигравийными – и в отношении некоторых типов такая характеристика близка к правде. Прозрачная пленка, наклеенная на кузов, действительно защищает его не только от кислотного помета и древесного клея, но и от мелких повреждений вроде царапин и сколов – например, камешками, вылетающими из-под колес грузовиков на загородных трассах. Но следует понимать, что пленку наносят только на наиболее уязвимые участки. Ведь укрывать ею весь кузов и очень дорого, и не очень целесообразно с точки зрения эстетики. Потому что с близкого расстояния пленка заметна – по сравнению с краской у нее худший глянец, а некоторые дешевые типы еще и желтеют через год-два.

Важно знать, что есть два типа пленок для кузова – бюджетные виниловые и более эффективные полиуретановые. Последние менее заметны на краске, но главное, что они лучше защищают машину, потому что имеют большую толщину: 0,19 – 0,35 мм против 0, 08 – 0,15 мм у виниловых. А еще полиуретановые хорошо ложатся на выпуклые поверхности, дольше не желтеют и в целом служат до 5 – 7 лет – в отличие от винила с его 3 – 4 годами. Качественную защитную полиуретановую пленку при необходимости можно даже отполировать, хотя и с определенными оговорками (избегая перегрева).

Если коротко

Стоит ли защищать машину от летних неприятностей, подобных описываемым в статье, зависит от ее класса, остаточной цены и ценности для конкретного владельца. Рядовой легковушке, как показывает опыт, бывает достаточно даже обычной восковой защиты – как минимум, это обеспечит старение лакокрасочного покрытия синхронно со всей машиной.