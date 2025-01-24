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Воск для авто: как он защищает машину от повреждений

Пятница 24 января 2025 08:15
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Воск для авто: как он защищает машину от повреждений Фото: воск для авто (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Каким бы странным это ни казалось, но факт: тоненький слой воска может защитить кузов от фатальных поражений. Как такое может быть и можно ли применить этот способ на практике - читайте в материале.

О простом и эффективном способе продлить жизнь автомобиля читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Avtomir и "Автомакияж".

Кузов - это самая дорогая часть автомобиля. При нынешних ценах на кузовные работы и покраску в случае серьезных проблем с ним машина часто просто отправляется на свалку.

Самый первый враг кузова - коррозия, которая атакует его по двум фронтам - изнутри и снаружи. И если пороги, лонжероны и прочие закрыть полости старательно защищают и автопроизводители, и заботливые владельцы (мастиками, пушечным салом и прочими антикорами), то снаружи кузов защищает только заводской слой лакокрасочного покрытия толщиной в 0,15 - 0,20 миллиметра. И для коррозии это отнюдь не является непреодолимым барьером.

Воск для авто: как он защищает машину от повреждений

Зима и лето: для чего краске защита

Где берутся проблемы на лакокрасочном покрытии машины - рыжие точки-цветочки, пузырьки краски, вздутия, отслоение лака? Как правило, все начинается с мелких случайных повреждений покрытия. Пока машина новая, первые несколько лет тонкая пленка лакокрасочного покрытия (ЛКП) выполняет поставленную задачу - отражает влагу, соль, кислоты птичьего помета и кислотных дождей. Но со временем начинается неотвратимый процесс разрушения: на лаке и краске появляются микротрещины, сколы, царапины, глубокие, вплоть до грунта или металла, потертости.

Большая доля этих травм приходится на зимний период. Когда промороженное ЛКП бьет жестким снегом и льдинками метель, когда в оттепель грубым наждаком по машине сползает ледяная корка, а на трассе кузов шлифуется песком пополам с солью и обломками льда. Агрессивный соляной раствор делает свое черное (точнее, рудое) дело: попав через скол или трещину в краске прямо к металлу, соль (да и вода) дает старт коррозии.

Ну а дальше все по плану: машина теряет заводской лоск и товарный вид, за тем ее украшают рыжие пятнышки, потом под ними иногда появляются ужасные подтеки... Тут же рядом - пузырьки вспученной краски, которые говорят о том, что на металле под ними уже есть сквозные дырки. Это значит, что авто ждут сварочные работы и покраска, а владельца - десятки тысяч гривен расходов.

Воск защищает кузов

Эффективный способ перекрыть воде и соли путь к металлу - покрыть ЛКП слоем материала, который незаметен, но хорошо держится поверхности и не пропускает под себя ничего - в том числе и воздух, необходимый для развития ржавчины. И в арсенале автохимии есть такое вещество - восковые полироли или просто воск.

Восковая полироль для кузова создает тонкий защитный слой на лакокрасочной поверхности, заполняя повреждения лака - микротрещины и царапины. Повреждения таким образом консервируются, предотвращая развитие коррозии под краской. Попутный эффект в том, что царапины маскируются препаратом, целиком или частично заполняясь им. Следовательно, старая краска и лак получает прежний глянец.

Воск для авто: как он защищает машину от повреждений

Какой бывает воск для кузова авто

Защитные воски бывают в виде жидкой и твердой полироли. Жидкая форма удобна тем, что ее легче наносить в домашних условиях, без полировальной машинки.

Зато считается, что так называемая твердая полироль (на самом деле она пастообразная) держится на кузове дольше - в течение нескольких месяцев.

Интересно, что среди жидких восков встречаются цветные полироли, точнее, с эффектом окрашивания. Их используют в первую очередь для маскировки царапин и сколов, края которых выделяются светлым тоном на фоне темной краски. Но не путайте жидкий воск с так называемым горячим воском, который предлагается нам чуть ли не на каждой автомойке и на самом деле служит для облегчения мойщикам вытирания поверхности кузова.

Наконец, полироли могут быть как чисто восковые, так и с присутствием определенного количества абразива (профессиональные препараты для глубокой полировки мы здесь не имеем в виду). Абразивные препараты лучше использовать на старых, затертых поверхностях, которые имеют большое количество микроцарапин. Между прочим, ими надо с осторожностью пользоваться на кузовах, окрашенных в гаражных условиях.

Вкратце

Восковая полироль на кузове - действительно очень эффективное средство защиты лакокрасочного покрытия. И улучшения его товарного вида также. И при этом воск, в отличие от так называемой глубокой полировки, не имеет побочных негативных факторов. Поэтому даже если у вас совсем молодая машина и вы еще не думаете о коррозии, систематическое воскование кузова, например, в начале зимнего и летнего сезона, поможет на долгие годы сохранить привлекательный вид машины.

Напомним, недавно РБК-Украина рассматривало 5 мифов об электрическом ручнике авто.

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