Высший совет правосудия назначил всех членов главной квалификационной комиссии

Высший совет правосудия путем открытого голосования избрал всех 16 членов ВККС. Новости членами Высшей квалификационной комиссии судей стали:

Руслан Мельник - старший детектив, руководитель отдела предотвращения коррупции и информационной безопасности Управления внутреннего контроля НАБУ;

- старший детектив, руководитель отдела предотвращения коррупции и информационной безопасности Управления внутреннего контроля НАБУ; Надежда Кобецка - профессор Прикарпатского национального университета им. Стефаника;

профессор Прикарпатского национального университета им. Стефаника; Ярослав Дух - руководитель отдела работы с сообщениями о коррупции и контрольной деятельности НАПК;

- руководитель отдела работы с сообщениями о коррупции и контрольной деятельности НАПК; Виталий Гацелюк - координатор проектов ОБСЕ в Украине, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого;

- координатор проектов ОБСЕ в Украине, старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого; Людмила Волкова - адвокат, в прошлом являлась судьей Харьковского окружного административного суда;

- адвокат, в прошлом являлась судьей Харьковского окружного административного суда; Андрей Пасечник - руководитель Управления проведения полных проверок НАПК;

- руководитель Управления проведения полных проверок НАПК; Роман Сабодаш - доцент КНУ им. Шевченко, адвокат;

- доцент КНУ им. Шевченко, адвокат; Руслан Сидорович - адвокат, народный депутат Верховной Рады VIII созыва;

- адвокат, народный депутат Верховной Рады VIII созыва; Михаил Богонис - судья Винницкого окружного административного суда;

- судья Винницкого окружного административного суда; Роман Игнатов - судья Киевского апелляционного суда;

- судья Киевского апелляционного суда; Роман Кидисюк - судья Хозяйственного суда Львовской области;

- судья Хозяйственного суда Львовской области; Олег Колиуш - судья Высшего антикоррупционного суда;

- судья Высшего антикоррупционного суда; Владимир Луганский - судья Северодонецкого городского суда в отставке, адвокат, военнослужащий;

- судья Северодонецкого городского суда в отставке, адвокат, военнослужащий; Алексей Омельян - судья Хозяйственного суда Житомирской области, военнослужащий;

- судья Хозяйственного суда Житомирской области, военнослужащий; Сергей Чумак - судья Третьего апелляционного административного суда;

- судья Третьего апелляционного административного суда; Галина Шевчук - судья Тернопольского апелляционного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей должна проводить проверку кандидатов на должность судьи. Назначение нового состава комиссии позволит проводить отбор судей более чем на 2000 вакантных должностей

Почему это важно

Восстановление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины - это часть судебной реформы. Комиссия не работала в течение трех лет.

Кроме того, назначение нового состава ВККС было одной из задач для Украины, которую она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

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