Высшее образование и соцгарантии для военных: какие преимущества предлагает служба в ВСУ

Военнослужащие ВСУ, кто присоединяется к армии через центры рекрутинга, получают широкий доступ к образовательным возможностям. Военная служба открывает путь к получению высшего образования, профессиональной подготовки, изучению иностранных языков и обучению в странах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника, Министерство обороны стремится, чтобы в Силы обороны приходили мотивированные и подготовленные люди.

Важную роль в этом играет работа центров рекрутинга, где граждане могут получить исчерпывающую информацию о военных вакансиях, социальных гарантиях и возможностях, которые открывает контрактная служба.

Одной из таких возможностей является образование. Военная служба позволяет получить высшее образование, получить профессиональную военную подготовку, выучить иностранный язык, пройти обучение в странах НАТО, а также профессионально развиваться, обучаясь на курсах повышения квалификации.

На сегодня украинские военные, которые поступают на службу через центры рекрутинга, имеют такие образовательные права и возможности:

выбирать военную профессию и развивать карьеру с учетом личных пожеланий;

поступать в учреждения предвысшего и высшего военного образования, получая степень бакалавра и тактический уровень военного образования;

учиться в военных учебных заведениях и подразделениях вузов по родственным с гражданскими специальностям (без отрыва от службы) после подписания второго контракта;

бесплатно изучать иностранные языки при необходимости;

получать приоритетное направление на обучение в учебные центры и высшие учебные заведения государств-членов НАТО;

иметь право на профессиональную адаптацию после увольнения с военной службы;

проходить подготовительные программы, курсы повышения квалификации и профессионального уровня для освоения новых военных специальностей по решению командира.

Кроме самих военнослужащих, образовательные возможности и социальные гарантии предусмотрены также для членов их семей. Дети военных имеют приоритетное право на зачисление в общеобразовательные и дошкольные учебные заведения, а также детские оздоровительные лагеря независимо от формы собственности.

Члены семей, которые учатся в государственных учебных заведениях, могут быть переведены в вузы, расположенные ближе к новому месту прохождения службы или месту жительства.

Кроме того, они имеют возможность перейти на обучение по государственному заказу, если раньше учились на платной основе.