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Выселяют и мародерят. Россияне депортируют жителей Каховского района

Фото: оккупанты начали депортировать жителей Каховского района (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают депортацию жителей Херсонской области. Так называемую "эвакуацию" объявили в Каховском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты заявили об "эвакуации" 15-километрового участка вдоль левого берега Днепра. С 6 ноября россияне начали принудительно депортировать жителей Голопристанской, Олешковской, Каховской, Горностаевской, Великолепетиской и Верхнерогачицкой общин.

В первую очередь оккупанты выселяют украинцев из населенных пунктов вдоль Днепра, где активно строят линию обороны. Российские солдаты врываются в дома, размещаются там и мародерят.

Кроме того, чтобы заставить украинцев к выселению, россияне вывозят из городов медицинское оборудование.

"Из Горностаевского центра ПМСП и Центральной городской больницы Новой Каховки вывезено все медицинское оборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты принуждают жителей Херсона и других населенных пунктов к так называемой "эвакуации". При этом россияне активно грабят дома в Херсоне и ищут тех, кто не "эвакуировался" из города.

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