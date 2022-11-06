Выселяют и мародерят. Россияне депортируют жителей Каховского района

Отмечается, что оккупанты заявили об "эвакуации" 15-километрового участка вдоль левого берега Днепра. С 6 ноября россияне начали принудительно депортировать жителей Голопристанской, Олешковской, Каховской, Горностаевской, Великолепетиской и Верхнерогачицкой общин.

В первую очередь оккупанты выселяют украинцев из населенных пунктов вдоль Днепра, где активно строят линию обороны. Российские солдаты врываются в дома, размещаются там и мародерят.

Кроме того, чтобы заставить украинцев к выселению, россияне вывозят из городов медицинское оборудование.

"Из Горностаевского центра ПМСП и Центральной городской больницы Новой Каховки вывезено все медицинское оборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.