"Ось зла" еще не была настолько очевидной, - в ОП о поставках ракет КНДР в Россию

"Никакой маскировки уже не существует... Россия в рамках своей откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из... Северной Кореи. Маски окончательно сняты. Московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую "денацификацию", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, российские террористы наносят удары по украинцам ракетами, которые получили от страны, где граждан морят в концлагерях, а "ось зла" еще никогда не имела столь карикатурно преступного вида.

"Режим (Россия, - ред.), который мажет одежду оппозиционеров ядом, объединился с деспотией (КНДР, - ред.), где неугодных чиновников расстреливают из зениток, и фанатиками (Иран, - ред.), которые вешают людей за иную сексуальную ориентацию". - добавил Подоляк.

По словам Подоляка, сейчас вопрос заключается в том, сможет ли проукраинская коалиция заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании вышеупомянутой "оси".

Помощь от Ирана и КНДР

Как писало The Wall Street Journal, в Соединенных Штатах Америки сейчас обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. В частности, в Штатах считают, что Тегеран может начать поставки уже этой весной.

В статье также отмечается, что ракеты Ирана могут стать дополнениями к недавним приобретениям России, которая уже начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.