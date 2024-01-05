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"Ось зла" еще не была настолько очевидной, - в ОП о поставках ракет КНДР в Россию

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация уже не маскирует свои намерения мифической "денацификацией" на фоне заключения договоров с КНДР и Ираном. "Ось зла" еще никогда не была столь очевидна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Никакой маскировки уже не существует... Россия в рамках своей откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из... Северной Кореи. Маски окончательно сняты. Московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую "денацификацию", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, российские террористы наносят удары по украинцам ракетами, которые получили от страны, где граждан морят в концлагерях, а "ось зла" еще никогда не имела столь карикатурно преступного вида.

"Режим (Россия, - ред.), который мажет одежду оппозиционеров ядом, объединился с деспотией (КНДР, - ред.), где неугодных чиновников расстреливают из зениток, и фанатиками (Иран, - ред.), которые вешают людей за иную сексуальную ориентацию". - добавил Подоляк. 

По словам Подоляка, сейчас вопрос заключается в том, сможет ли проукраинская коалиция заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании вышеупомянутой "оси".

Помощь от Ирана и КНДР

Как писало The Wall Street Journal, в Соединенных Штатах Америки сейчас обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. В частности, в Штатах считают, что Тегеран может начать поставки уже этой весной.

В статье также отмечается, что ракеты Ирана могут стать дополнениями к недавним приобретениям России, которая уже начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.

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