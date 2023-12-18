Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ

В материале были использованы комментарии эксперта информационно-консалтингового агентства Defense Express Ивана Киричевского, аналитика Украинского института будущего Ильи Кусы, а также информация из публичных источников.

Несколько недель назад Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины заявило о запуске базы данных иностранных компонентов в российском оружии. Импортные комплектующие находят повсеместно – в ракетах, в дронах, в авиабомбах. Особенно россияне не брезгуют иностранной микротехникой, которую сами изготавливать практически не могут.

И западные, и российские аналитики подтверждают, что экономика агрессора растет и особенно это касается военно-промышленного сектора. При этом Россия уже почти два года находится в условиях беспрецедентных экономических санкций. На первый взгляд, такое положение вещей не может не удивлять, но в мире есть примеры стран, которые десятилетиями находятся под экономическим давлением Запада, при этом продолжают не просто выживать, а и производить оружие. Среди них друзья-изгои России – Иран и Северная Корея. И, судя по всему, Кремль готовится перенять их опыт.

Экономика сопротивления

Впервые масштабные санкции против Ирана ввели в США в 1979 году после Исламской революции. Незадолго до этого появились слухи, что сбежавший шах Мохаммед Реза Пехлеви, возможно, получит политическое убежище в Штатах. Это возмутило радикально настроенных студентов и они решили захватить американское посольство в Тегеране. В США в ответ на это заморозили все иранские активы у себя в банках. Кроме того, американцам запретили вести бизнес в Иране или какое-либо сотрудничество с иранскими компаниями.

За более чем 40 лет санкционный пакет рос и к нему присоединялись другие страны. Сегодня в Иране нельзя экспортировать атомную, ракетную и значительную частью военной продукции. Нельзя сотрудничать с морским флотом Ирана, с любыми его финансовыми учреждениями и страховыми компаниями. Оказавшись в тяжелых условиях, иранская экономика заняла позицию сопротивления и держит ее до сих пор, умудряясь обеспечивать военно-промышленный сектор и помогать оружием, поставляя его ситуативным и постоянным союзникам.

Санкции не были равномерными. В течение 44 лет были периоды, когда страны, заключая временные соглашения, отпускали "хватку". К примеру, в 2015 году Великобритания, США, Франция, Китай, Германия и Россия подписали так называемую "ядерную сделку", тем самым приостановив некоторые санкции в обмен на уступки со стороны Тегерана в вопросах ядерной программы. Перерыв действовал с 2015 по 2017 год и его итогом стал экономический подъем в Иране. В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили прежний санкционный пакет.

К современной модели "экономики сопротивления" Иран пришел в последние несколько лет. Из-за запрета на сотрудничество в сфере нефтепромышленности Тегерану пришлось уйти от нефтяной "зависимости", активно заняться импортозамещением, ужесточить контроль над валютными потоками. И, что самое главное, наладить пути обхода санкций.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи (фото: Getty Images)

На самом деле ничего принципиально нового на этом поприще иранское правительство не изобрело. Контрабанда, "серые" компании в западных странах и банальный промышленный шпионаж – вот основные принципы, на которых строится иранская система обхода санкций. К примеру, известный Shahed-136, которым активно пользуются россияне, – ни что иное как более современная модель немецкого дрона DAR 80-х годов, а "новая разработка" иранской ракеты Abadil – копия американской GMLRS к HIMARS.

Несмотря на то, что большая часть военной техники скопирована с моделей, разработанных "недружественными государствами", сама схема работает. Иран вкладывает средства в развитие ВПК и, видимо, преуспел в этом до такой степени, что помогает оружием как террористическим организациями вроде ХАМАС или Хезболла, так и мощным в сфере милитаризации государствам вроде России. Делать ставку на рост военно-промышленного комплекса в ущерб другим сферам – это и есть один из основных принципов экономики сопротивления, отмечает аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

"Они поняли, что их обложили санкциями и единственный путь к выживанию – это сопротивляться, то есть создавать любые возможности, которые позволят им обходить санкции, и производить кучу вооружения, надеяться только на себя, понимая, что любые уязвимости будут использованы их противником для ослабления. Вот эта параноидальная политика мотивировала их выстроить ВПК таким, который способен на производство не сильно сложного технологически оружия, но достаточно эффективного, чтобы нанести противнику ущерб", – отмечает Куса в комментарии РБК-Украина.

Во внешней политике Иран полагается в основном на Россию и Китай, а также ситуативно сотрудничает с некоторыми постсоветскими государствами. Если раньше Тегеран торговал нефтью и доходы от нее были одними из бюджетообразующих, сегодня каждый "нефтедоллар" – это "сверхдоход" для казны Ирана. При этом только в 2022 году инфляция в Иране достигла рекордных 50%. Иными словами, экономическая сфера больше заточена на выживание, а не на развитие.

Чтобы обеспечить мало-мальскую лояльность народа к власти, Тегеран выделяет значительные суммы на субсидирование бедных слоев населения. Помимо прямых выплат, в Иране также обеспечивают их дешевыми продуктами питания, водой и топливом. Все это, безусловно, делается в ущерб экономике, но повторять Исламскую революцию, когда расстояние между бедными и богатыми иранцами критически сократилось, власти страны не хочется.

Экономика диктатуры

Северная Корея – самая изолированная от всего мира страна. И здесь роль сыграли не только санкции, но и внешняя политика КНДР, которую, по большому счету, даже сложно назвать "внешней". Немногие страны сегодня сотрудничают с Северной Кореей. Среди них Россия, как правопреемница Советского Союза, который долгое время выступал "патроном" КНДР, а также Беларусь и Китай. Последний сотрудничает осторожно, а пики торговли приходятся на периодическое напряжение, которое возникает в отношениях КНР с США.

Штаты ввели санкции против Северной Кореи еще в 50-х годах и со временем только ужесточали их. До 2006 года КНДР находилась под прессом Америки, потом в Пхеньяне решили дать старт ядерной программе, чем тут же "схлопотали" санкции от ООН. За санкционный пакет, кстати, проголосовала и Россия, которой не нравились ядерные испытания КНДР в той же степени, что и Штатам.

Тем не менее до 2016-17 годов Северной Корее удавалось привлекать крупные инвестиции из Китая, поэтому санкции не были настолько критическими. Когда Пхеньян начал с удвоенной силой развивать свой ядерный потенциал, США ужесточили санкции. Сегодня любое серьезное сотрудничество с Северной Кореей фактически исключено.

Несколькими десятилетиями ранее, после смерти главы КНДР Ким Ин Сена в 1994 году, в Северной Корее вовсю заработала новая экономическая, политическая и социальная модель – сонгун, то есть "армия прежде всего". Эта практика была начата еще Ким Ин Сеном, который решил отойти от "импортного марксизма". Концепция сонгуна состоит в том, чтобы опираться исключительно на собственные силы и возможности. Но подобная идеология не в состоянии прокормить страну, поэтому внешняя торговля все же ведется.

КНДР торгует несколькими видами товаров, в том числе, наркотиками и людьми. Но одно из основных направлений – оружие. Северная Корея активно продает оружие африканским странам, а также Ирану и России. К примеру, в январе 2023 года США обвинили КНДР в поставках военной техники для нужд армии РФ.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку военной операции России против Украины. У нас есть информация, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи", – заявил в конце марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

КНДР тоже не изобрела никаких новых способов обхода санкций и действует по примеру Ирана. Помимо этого, Пхеньян регулярно импортирует "товары двойного предназначения". Таким образом, в Северной Корее получают западные технологии, пусть и не в достаточном для них количестве, отмечает эксперт агентства Defense Express Иван Киричевский.

"Западные СМИ артикулируют, что Северная Корея построила столь устойчивую схему поставок различных необходимых элементов для производства ракет, что Запад с этим ничего не может сделать, потому что в эту цепочку включены Китай и Беларусь. Всевозможные лазейки есть. Выходит, что коммунистическая Северная Корея, живущая по желаниям вождя, зарабатывает на даже криптовалюте. Они не под такими адскими санкциями, чтобы они ничего не могли достать", – сказал Киричевский.

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын (фото: Getty Images)

Северная Корея не может похвастаться таким объемом поддержки других военных формирований или стран, какую оказывает Иран, но ее сотрудничество с государствами-изгоями очевидно. Политика КНДР относительно обхода санкций в чем-то похожа на иранскую модель, разве что на это идет меньше ресурсов. Кроме того, у Северной Кореи довольно "оппортунистское" отношение к тому, что происходит на международной арене. КНДР не будет напрямую снабжать условную Хезболлу, но не упустит возможности примкнуть к новообразовавшейся коалиции стран, чья политика идет вразрез с западной.

В примере с КНДР санкции, безусловно, ударили по экономике страны. Пхеньян несколько раз за весь "санкционный" период вынужден был регулировать гиперинфляцию буквально вручную. Но едва ли это стало проблемой для местного населения, которое попросту не знает, что значит "жить хорошо".

"В случае с Северной Кореей и ее бедной ресурсной базой, где почти всюду скалистые почвы и реки, история об одном – не жили хорошо, нечего и начинать", – добавил Киричевский.

Пример КНДР и Ирана хорошо иллюстрирует один довольно печальный факт – санкции не оказывают того действия, которое лежит в их основе. Цель любой санкционной меры – заставить страну-изгоя отказаться от милитаристской, угрожающей всему миру политики. На деле же страна-изгой находит возможности обходить санкции, возводит на этой базе собственную идеологию "сопротивления" и, что самое страшное, убеждает собственное население в том, что повсюду враги, для борьбы с которыми необходимо "затянуть пояса". И, похоже, эта модель отлично подходит сегодняшней России.

Экономика приспособления

Санкции по отношению к России вводили постепенно, но их сегодняшний пакет – это действительно беспрецедентное явление. Под конец второго года полномасштабной войны Москва фактически оказалась в изоляции, а для России она проходит болезненнее, чем для Ирана или КНДР, поскольку РФ налаживала связи с Западом многие годы и, надо сказать, преуспела в этом вопросе. Даже сегодня западные страны, видя все, что Россия делает в Украине, не могут окончательно порвать с ней "нити", поскольку это слишком затратно для обеих сторон.

Санкции ударили по самому больному для Москвы – нефтепромышленности и энергоресурсам. Ожидалось, что российская экономика не выдержит подобного и начнет "тонуть", потянув за собой и большие имперские планы Кремля относительно Украины. Но этого не произошло – у Путина все еще есть деньги на финансирование военной машины. Более того, западные аналитики отмечают развитие российской экономики – среди основных показателей рост ВВП.

За последние девять месяцев в России выросли оптовая и розничная торговли, экономисты наблюдают динамику и с сферах промышленности со строительством. Все свидетельствует о том, что экономика РФ вышла из рецессии и активно приспосабливается к нынешним условиям. Как и в случае КНДР с Ираном, в Москве нашли способы обходить санкции, но объемы контрабанды более масштабные, а промышленный шпионаж еще со времен СССР развит в достаточной степени.

Закупать такие необходимые для оборонной сферы западные микрочипы и другие ценные товары России помогают Китай, ОАЭ, Турция и несколько стран ОДКБ. Кстати, одна только Турция за 2023 год поставила России продукцию "двойного назначения" на 158 миллионов долларов, что в три раза больше, чем за 2022 год.

Западные комплектующие регулярно находят в российских ракетах, БПЛА, авиабомбах и прочем. Чаще всего их снабжает Китай. "Россияне берут моторы у китайцев. У китайцев есть дроны, очень похожие на Shahed-136. Мы сейчас оказались в такой ситуации, когда надеяться, что где-то должен сработать этот санкционный режим, не приходится", – отмечает Киричевский.

Те же Китай и Индия помогают экономике РФ, наращивая импорт российских энергоносителей. Например, в октябре 2023 года КНР закупила 31,5% российской нефти от 100% всех поставок. Это значит, что Москва переориентировалась с западного на восточный рынок, сформировав таким образом довольно прочные и, возможно, не совсем здоровые в политическом плане взаимоотношения с Китаем.

Президент КНР Си Дзиньпин и президент РФ Владимир Путин (фото: Getty Images)

Все это далеко не значит, что в российской экономике стабильность и слаженность. Сегодня ее удается держать в относительном балансе во многом за счет военных расходов. Война стала основным приоритетом для России и по бюджету это хорошо видно – в 2023 году расходы на "национальную оборону" и "национальную безопасность" составляют практически треть государственной казны. Оборонному производству нужен масштабный человеческий ресурс, поэтому в этом секторе появилось большое количество рабочих мест.

"Россияне показывают через пропаганду не только то, что у них тысячи "Ланцетов" на подходе, но и то, что, если ты выполняешь свой план, молодец, тебе даже мороженое обеспечивают на работе. Не говоря о соцпакете, привилегиях, высокой зарплате и т.п. Здесь история не о том, что Россия, Северная Корея или Иран выбрасывают деньги. Они создают привилегированный класс", – отмечает Киричевский.

Судя по тому, что происходит на фронте, Россия не собирается сдавать позиции, а это значит, что в скором времени ситуация в РФ может выглядеть следующим образом – люди, задействованы в сфере ВПК, будут награждены относительно неплохим уровнем жизни. Те же, кто живет в регионах, возможно, даже не ощутят качественного ухудшения, поскольку и до этого не жили в достатке. И искреннее удивление российских военнослужащих от вида украинских сел – тому подтверждение.

"В секторах, связанных с ВПК, вливания идут. Даже могут ощущаться определенные улучшения. Возможно, у них даже сейчас происходит реанимация общественного "путинского" договора – улучшение благосостояния в обмен на то, что ты соглашаешься с таким вот порядком вещей", – добавил Киричевский.

Возможно, в обозримом будущем Россия превратится в своеобразный гибрид из Ирана и Северной Кореи, где экономика "сопротивления" будет сочетаться с идеологией диктатуры и навязыванием внешнего врага. Впрочем, навязывание страха перед постоянно "угрожающим Западом" длится уже не одно десятилетие.





Путин и Ким Чен Ын (фото: сайт Кремля)

***

Санкции, которые должны были одним мощным ударом сбить Россию с ног, очевидно, не подействовали. Москва приспосабливается и чем дольше идет война, тем более прочным будет становиться новая экономическая модель РФ. Эксперты утверждают, что Запад упустил тот момент в 2022 году, когда можно было совершить рывок и положить Россию "на лопатки". Санкционные меры были хоть и беспрецедентные, но довольно медленные.

В то же время, Украина, находясь в условиях фактической экзистенциальной борьбы, старается запустить свой военно-промышленный комплекс. Европа и США, безусловно, оказывают помощь, но, очевидно, ее недостаточно.

Россия десятилетиями готовилась к войнам, аккумулируя и приумножая свои запасы. Запад, тем временем, воевать не собирался, поэтому сегодня единица военной техники на переговорных треках дается Украине тяжело. Россия превратилась в изгоя, который, скорее всего, будет и дальше избегать санкций и перестраивать свою экономику по примеру Ирана и КНДР. Но у РФ гораздо больше мощностей, чем у ситуативных сотрудников. Соответственно, цивилизованному миру необходимо уже сейчас осознать, что санкции в их сегодняшнем виде не работают так как должны были работать, и изобрести другой механизм для подавления явного агрессора.