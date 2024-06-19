Я не верю, что увижу демократическую Россию, - посол Эстонии

"Честно говоря, я не верю, что я увижу демократическую Россию. После распада Советского союза мы увидели, что РФ шаг за шагом выстраивала свои империалистические взгляды. Я не могу предвидеть, как Россия развалится на 10 россий, и они будут сражаться друг с другом", - заявила она.

Посол отметила, что важна не только полная победа Украины, но и поражение России.

"Это также вторая цель. Они должны понять, что агрессия не окупается и что они действительно будут чувствовать ее в течение следующих многих, многих, многих лет. И будем надеяться, что тогда люди также увидят последствия санкций, всей этой политики запретов и, что, возможно, требуются изменения", - добавила Кольк.

Она заявила, что победа Украины является необходимой вехой для обеспечения позитивных демократических перемен в будущем.

"Если будет замороженный конфликт, если останутся серые зоны и если Россия не почувствует себя побежденной, тогда все начнется сначала через год, два года, три года", - подчеркнула посол.