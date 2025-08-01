Спецоперации ГУР, подготовка разведчиков и сильные стороны врага: интервью с командиром "Кракена"

"Кракен" – боевое подразделение активных действий в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Впервые о нем стало известно в 2022 году, когда он принял участие в обороне Харькова. Его основу составляют ветераны войны, кадровые военные и добровольцы.

Сейчас "Кракен" проводит рейды в тыл врага, уничтожает диверсионно-разведывательные группы и выполняет штурмовые задачи в самых горячих точках фронта. Командир этого подразделения – "Альфа" – в интервью РБК-Украина рассказал о боевом пути "Кракена", особенностях действий врага, с которым сталкиваются ежедневно.

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– "Кракен" – одно из легендарных подразделений, которое донимает россиян из-за разных историй. Как начиналась история вашего подразделения?

– С момента, когда я пришел в подразделение, называю его подразделением "Людей". Потому что эта идея, которую несет подразделение, и мотивация, она идет от людей. Подразделение было создано за несколько месяцев до начала широкомасштабного вторжения. Группа офицеров оперативно, по поручению руководителя Главного управления разведки, была в городе Харьков.

У нас уже была некоторая информация, что противник готовится проводить какие-то активные наступательные действия на одном из направлений города Харьков. И эта группа работала с целью организации движения сопротивления и в случае того, когда противник начнет какие-то действия, встретить противника и оборонять город Харьков. Формировалась группа из офицеров Главного управления разведки, из добровольцев, это были харьковчане в основном.

Поэтому в начале войны с этой задачей, которая была у этих людей, они справились достаточно хорошо. За небольшое количество времени собрали большое количество людей, добровольцев, сформировали подразделения, начали активную подготовку.

– Почему "Кракен"?

– На одном из совещаний было предложение назвать подразделение "Кракен". Почему "Кракен"? Это мифическое название, вы знаете, чудовище, которое своими щупальцами проникает. И мифическое название происходит от того, что это мощное чудовище, которое обороняет, защищает и может проникнуть в любую самую сложную сферу, или территорию, и оберегает ее.

Сейчас подразделение воюет на разных направлениях, выполняет боевые задачи. Большое количество людей сейчас приходит в подразделение, не только из города Харькова, а из разных областей Украины. И подразделение пользуется популярностью, авторитетом среди Сил обороны Украины и граждан.

– Когда вы возглавили подразделение и какое было первое впечатление?

– Я принял подразделение в 2023 году, в июне. С того момента я исполняю обязанности в должности командира воинской части, командира подразделения активных действий "Кракен". Я кадровый военный, и для меня было сверхинтересным и сверхсложным объединить людей, которые из разных социальных слоев населения, из разных ментальностей населения, из разных регионов, разных направлений.

Там были "ультрасы", "азовцы", кадровые военные, просто добровольцы, неравнодушные граждане, которые присоединились к подразделению. И все они не имели колоссального военного опыта. А сложность заключалась в том, что у каждого было свое видение выполнения своего долга. Сейчас я уже знаю подразделение, людей, есть полное понимание и работаем.

– Мы знаем многих командиров знаковых подразделений Сил обороны Украины. В то же время, вы крайне нечасто общаетесь со СМИ. При том, что в подразделении довольно много публичных спикеров. К примеру, Сергей "Чили" Величко или Константин Немичев. Это ваше сознательное решение? Или может есть какие-то другие причины?

– Начнем с того, что Сергей Величко и Константин Немичев уже не являются военнослужащими подразделения активных действий ГУР МО "Кракен". Они переведены в Вооруженные силы Украины в рамках мероприятий, направленных на поддержку реформы управления ВСУ и должны усилить командный состав одного из новосозданных армейских корпусов.

Поэтому от себя лично, от нашего подразделения и от Главного управления разведки Министерства обороны Украины хочу поблагодарить их за службу и пожелать новых достижений в новом подразделении.

Большинство военных "Кракена" сначала составляли харьковчане, а сейчас там также служат защитники из разных регионов (фото: пресс-служба "Кракен")

Относительно вашего вопроса. Да, это сознательное решение. Подразделение - это люди, которые ежедневно выполняют свою работу. Люди с интересной судьбой, которые имеют свою историю. Считаю, это правильно, когда мы даем возможность рассказать эти истории. Потому что они мотивируют тех, кто еще не присоединился к Силам обороны, наконец принять решение и стать на защиту Родины.

Наши ребята - это пример того, что невозможно быть "рожденным для войны", но можно стать настоящим воином. А задача командира – не постоянно присутствовать в медиа-пространстве, а делать так, чтобы у подразделения было все необходимое, все возможности для эффективного выполнения задачи. И, конечно, беречь жизнь бойцов.

– Когда идет отбор бойцов, на какие качества обращаете внимание? Опыт, навыки? Ведь ваше подразделение выполняет достаточно сложные задачи.

– Этот человек должен быть мотивирован, у него должно быть желание попасть в подразделение. Далее мы имеем несколько этапов проверки, и это ключевое, потому что не каждый военнослужащий может попасть в подразделение. Но все начинается с мотивации.

Соответственно, проходят собеседования с рекрутами, с командирами. Мы определяемся по ключевым навыкам каждого человека. Потому, что если ты, например, по своим навыкам не можешь быть штурмовым компонентом или разведчиком, то это учитывается. После того проходит еще дополнительный отбор и изучение личности.

Есть лица, которые не могут попадать к нам. Это лица, которые имеют близких родственников на временно оккупированных территориях, на территориях Российской Федерации или какие-то уголовные производства. То есть этих людей мы отсеиваем. И после того, как они прошли эти определенные этапы отбора, дальше начинается базовая общая военная подготовка. И уже после профессиональной подготовки человек попадает в подразделение.

– Есть какие-то особенности профессиональной подготовки в "Кракене"?

– Особенности нашей подготовки – это уже непосредственно профессиональная подготовка, которая происходит перед заходом в подразделение. Мы ставим акцент на выживание, профессионализм, планирование, топографию, связь. Потому что человек должен уметь профессионально действовать на поле боя, он должен ориентироваться. И даже на таком этапе мы можем отсеивать людей.

То есть мы можем видеть, если человек не потянет, или у него есть какие-то определенные ограничения по здоровью, или они появляются в процессе. Но всегда ключевое для нас, что человек должен быть готов к тому подразделению, в которое он попадет. Чтобы непосредственно на выполнении боевых задач не было проблем. Потому что тогда это бремя для группы, это проблема для подразделений, для командира, который ими руководит. Это ключевое, на что мы обращаем внимание.

– Есть ли какие-то ритуалы и традиции в подразделении?

– Конечно есть. Посвящение – это церемония, построение личного состава, традиционно с речами, где мы вручаем военнослужащим шевроны, но они получают их после первого выполнения своего боевого задания. И также есть в подразделениях свои традиции, молитвы они коллективные проводят.

Это очень мотивирует личный состав. Потому что каждый коллектив, каждое подразделение - это своя боевая семья. Это люди, которые настолько близко друг к другу, они чувствуют друг друга, они понимают друг друга. Поэтому это сверхважно. Но в целом, если мы берем все подразделение - мы вместе отмечаем побратимов, которые являются примером для молодого пополнения.

– А у вас лично есть какие-то ритуалы, которые гарантируют, что точно операция пройдет хорошо?

– Лично у меня есть, это мои личные ритуалы, которые я для себя лично провожу, потому что для меня потеря каждого бойца – это проблема. Это проблема в целом потому, что мы подходим очень тщательно к отбору бойцов. Мы стараемся отбирать лучших. Когда ты теряешь лучших – это тяжело. Потом заменить. Да и психологически людям трудно. Когда уже нет кого-то среди побратимов, на кого-то другого заменивать.

Бойцы защищают страну на самых страшных направлениях фронта (фото: пресс-служба "Кракен")

Профессионала подготовить – это время. А с такой интенсивностью выполнения боевых задач мы не можем сделать это быстро. Где бы мы ни работали, мы работаем с тяжелыми задачами. Поэтому у меня лично есть какие-то свои методы, ритуалы, которыми я пользуюсь, чтобы у меня все в подразделении и у ребят было нормально. И я вам скажу это действует. Если ты в это веришь, оно действует.

– Расскажите об успешных операциях подразделения.

– Харьковская операция. Я считаю, что подразделение сыграло там одну из ключевых ролей. Было много операций, где мы принимали участие, они были успешными. Это было Купянское направление в конце 2023 года, успешно отработали и уничтожили большое количество врага. Также Часов Яр удерживали длительное время. Населенный пункт Новый. Мы успешно выполнили там задачу, я считаю и командование в целом оценило.

– Знали ли вы о второй попытке россиян идти на Харьков? Предварительно готовились?

– Как разведывательный орган, мы имеем некоторую информацию об определенных действиях или подготовке к каким-то действиям. Да, мы понимали, что могут быть какие-то действия. Да, мы проводили какие-то мероприятия подготовки, мы работали в Харьковской области, чтобы понять основное направление, где может быть продвижение противника.

Уже в то время, как начался "Харьков-2", мы выполняли задачи в Часовом Яру. Задача начальника ГУР была перебросить часть сил на Харьковское направление, где мы работали совместно с Силами обороны.

Поэтому туда было сосредоточено основное внимание всех активных подразделений, чтобы противник не смог добраться до населенного пункта Липцы и завладеть этим населенным пунктом и, соответственно, не смог продвинуть артиллерию и свои средства для того, чтобы обстреливать Харьков.

– С чем вы связываете наш успех на том направлении? Что именно тогда помогло удержать врага?

– Я могу сказать, что у нас была мотивация. Мотивация ребят, которые там работали, это не дать зайти в Харьков. И харьковчане как никто за это боролись. Мы продолжили наращивать силы на том направлении, все усилия были сосредоточены на том, чтобы не допустить прорыва вражеских сил. И я считаю, что мы выполнили эту задачу успешно.

– Следующим у вас было Запорожское направление. Какие там были задачи?

– Направление Каменское мы все знаем, где мы работали совместно тоже с подразделением активных действий ГУР "Артан". На Каменском направлении мы были в первой половине октября и в ноябре. Я считаю, что там мы тоже с задачей справились.

– Почему для врага важно это направление было?

– Мы видим в средствах массовой информации, что основная цель, которую пытается достичь Российская Федерация, это те территории, те населенные пункты, областные центры, которые она заявила в конституции, что они их. Это – Херсон, Запорожье. Поэтому они пытаются выполнить свою задачу. А наша задача заключается в том, чтобы не дать им это сделать.

Бойцы "Кракена" были одними из тех, кто не пустили опупантов в Харьков (фото: пресс-служба "Кракена")

– Замечаете ли вы у них намерения пройти вплоть до линии Днепра? Считаете ли вы, что это возможно?

– Анализируя ту информацию, которая вообще есть, в принципе, возможно, эти планы у них есть. Но я считаю, что они нереальны. Они несут колоссальные потери. Я могу смело сказать, что на сегодняшний день потери в личном составе у них сверхколоссальные. Я думаю, время покажет. Но мы принимаем все меры для того, чтобы этого не было. И силы обороны также.

– Как вы можете вообще оценить состояние противника на тех направлениях, где вы были? Какие сейчас у них есть сильные стороны, какие слабые?



– Я не назвал бы это сильной стороной, но я назвал бы это проблемой для нас. У них колоссально большое количество человеческого ресурса, который они не жалеют для выполнения задач. Я понимаю, это негуманно, но им любой ценой нужно выполнить задание. Я бы не сказал, что они используют сейчас технику на каком-то из направлений, потому что техника – это первоочередная цель для поражения, для ФПВ. Так как сейчас война перешла больше в такое поле, это война артиллерии и ФНО в небе.

Также они имеют успешное применение ФНО-компонентов. В целом они неплохо взяли опыт от нас, потому что мы раньше начали применять эти средства и достигли хорошего результата. Они неплохо применяют и оптоволокно, и цифровые частоты, и аналоговые частоты, и расчеты у них неплохо работают. Это то, что затрудняет продвижение наших сил и непосредственно пешего компонента.

– Какие сейчас главные операции, которые выполняет ваше подразделение?

– Одни из главных операций – это специальные, активные действия. Они включают много аспектов. Это все зависит от направления и от конкретной задачи. Мы можем выполнять и наступательные операции.

– Приходится ли вам выполнять диверсионные операции глубоко в тылу врага?

– У нас есть такие задачи. Они проводятся с целью дестабилизации, улучшения состояния и положения, создания каких-то условий для разведки действий Сил обороны, для разведки действий своих подразделений.

- Верите ли вы в замораживание конфликта, что они могут согласиться на какое-то условие, чтобы остановиться хотя бы на тех "границах", которые есть сейчас?

– На сегодняшний день я не вижу каких-то таких прецедентов к замораживанию. Я вижу, что все меняется. Мы сосредоточились на поле боя и на успешных результатах.

Нам главное не потерять как можно больше нашей территории. Это то, над чем мы сейчас работаем. В некоторых аспектах возможно вернуть то, что возможно. Я верю, что мы сможем вернуть то, что потеряли. И мы должны к этому идти. Это наша мотивация в целом для выполнения задач.