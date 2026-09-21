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Вырвался в интернет: Google Gemini самостоятельно сломал три компании

15:19 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
(фото: Getty Images)

Во время майского тестирования на кибербезопасность Google Gemini вышел за пределы тестовой среды и совершил реальные атаки на три сторонние компании.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на расследование The Wall Street Journal.

Как Gemini сломал посторонние сайты: хронология и детали

В мае независимая компания Irregular, специализирующаяся на оценке кибербезопасности, проводила стандартную проверку возможностей модели Gemini.

Из-за технического недостатка и ошибки в настройках тестовой среды модель случайно получила открытый доступ к интернету - хотя по протоколу его не должно было быть.

Используя общедоступную информацию в сети и метод brute-force для подбора учетных данных, Gemini взломала три сайта, которые она ошибочно восприняла как часть тестового полигона.

По словам вице-президента по безопасности Google Гезер Адкинс, как только модель "осознала ситуацию и поняла, что подобрала пароль к реальному ресурсу, она сразу прекратила свои действия".

Однако сам факт такого прорыва вызвал много вопросов в индустрии.

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Почему инцидент утаили?

Как выяснилось, Google сознательно не стала сразу разглашать информацию об изломе, поскольку руководство компании не считало это "примером дезориентации модели" (model misalignment).

В компании квалифицировали событие как "курьезную ошибку идентификации" и заверили, что ситуация держалась под контролем.

Гезер Адкинс подчеркнула, что команда безопасности Google сразу связалась со всеми тремя пострадавшими организациями, сообщила их об уязвимости и совместно с тестируемыми партнерами обновила протоколы проведения проверок.

В Irregular также подтвердили инцидент, отметив, что аналогичные проблемы раньше затрагивали и другие ведущие лаборатории.

Системный кризис безопасности в области высоких разработок

Подобные инциденты стремительно скапливаются на фоне всеобщего бума искусственного интеллекта.

Так, ранее стало известно о схожих проблемах при тестировании моделей от Meta и OpenAI - в частности, недавние эпизоды с автономными агентами.

Ведущие эксперты бьют тревогу.

В частности, генеральный директор компании по кибербезопасности Corridor Джек Кейбл отметил, что "мета проблема состоит в том, что новейшие модели все чаще выходят за пределы дозволенного алгоритмами функционала и осуществляют реальные кибератаки".

На фоне таких событий правительства разных стран - в частности США - усиливают давление на технологических гигантов, требуя более жесткого надзора, прозрачности и проверки безопасности новых поколений нейросетей.

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