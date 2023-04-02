Вырвались вперед. На парламентских выборах в Болгарии есть два лидера, - экзитполы

Блок "Граждане за европейское развитие Болгарии" бывшего премьер-министра Бойко Борисова и объединение проевропейских партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" стали лидерами последних парламентских выборов в Болгарии.

По данным экзитпола Trend, в парламент Болгарии пройдут пять партий:

"ПО-ДБ" - 26,9%;

ГЕРБ - 26,7%;

пророссийская партия "Возрождение" - 12,9%;

Демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство - 12,4%;

Болгарская социалистическая партия - 10,5%.

Также экзитпол Gallup прогнозирует преодоление четырехпроцентного барьера еще одной партии - популистскому проекту комика Славе Трифоновой "Есть такой народ", которая в 2021 году вырвалась на второе место на внеочередных выборах и с тех пор стремительно потеряла популярность.

Похожий прогноз и у экзитпола Market Research, но и там "Есть такой народ" преодолевает проходной барьер в рамках статистической погрешности.

С учетом токсичности "Возрождение" возможные варианты коалиции предусматривают участие либо ГЭРБ и "ПО-ДБ", либо одного из этих блоков с другими партиями, кроме "Возрождение".

Последний такой вариант коалиции существовал в 2022 году при премьерстве Кирилла Петкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария может продать Украине значительное количество боеприпасов через посредников.

Ранее сообщалось, что 20 марта министры обороны и иностранных дел стран ЕС согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины. Она предусматривает предоставление миллиона снарядов в течение 12 месяцев.

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