Вірус з Китаю ще не призвела до надзвичайної ситуації, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що коронавірус Китаю, від якої страждають сотні людей, ще не привів до глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Рішення було прийнято після того, як китайська влада зробили спробу заблокувати три міста і скасували великі заходи в Пекіні, щоб стримати новий вірус.

в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Крім того, з 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.

Відзначимо, що в четвер, 23 січня, був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами епіцентру вірусу. Однак невідомо де саме помер хворий.