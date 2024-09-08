ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Приговор Трампу за выплату денег порнозвезде отложен до окончания выборов

Воскресенье 08 сентября 2024 02:27
UA EN RU
Приговор Трампу за выплату денег порнозвезде отложен до окончания выборов Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Судья Нью-Йорка отложил вынесение приговора кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу до окончания выборов. Речь идет о деле по взятке порнозвезде за молчание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в пятницу 6 сентября, судья Хуан Мерчан в опубликованном документе написал, что хочет избежать необоснованного восприятия политических мотивов. Поэтому он планирует вынести приговор Трампу не 18 сентября, а 26 ноября после выборов президента США. В то же время, при условии, если до этого момента дело не будет прекращено.

"Вынесение приговора будет отложено, чтобы избежать любого впечатления, что судебное разбирательство было затронуто или стремиться повлиять на приближающиеся президентские выборы, в которых обвиняемым является кандидатом. Суд является справедливым, беспристрастным и аполитичным учреждением", - отметил судья.

Что этому предшествовало

30 мая 2024 года Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в рамках первого в истории уголовного процесса против бывшего или действующего президента США.

Его обвинили в фальсификации деловых документов для скрытия выплаты 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которую совершил его адвокат перед выборами 2016 года. Выплата была связана с молчанием о предполагаемом сексуальном контакте, который, по словам Дэниэлс, произошел десять лет назад.

Вынесение приговора Трампу по этому дело было назначено на 18 сентября. Однако в августе его адвокаты обратились к судье Хуану Мерчану с просьбой отложить приговор на период после выборов, аргументируя это возможным вмешательством в избирательный процесс

Кроме того, Reuters напомнило, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который выдвинул обвинения против Трампа, является представителем Демократической партии.

Дебаты Трампа и Харрис

Напомним, что уже во вторник, 10 сентября, состоятся дебаты между Дональдом Трампом и его оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис. Недавно стало известно, что телеканал ABC утвердил окончательные правила противостояния.

Также мы писали, что союзники Трампа опасаются, что он может провалить эти дебаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине