Союзники Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Харрис, - Politico

Вторые дебаты могут стать для Дональда Трампа лучшим шансом восстановить свои позиции в президентской гонке. Но некоторые республиканцы опасаются, что он может упустить эту возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что известные должностные лица Республиканской партии США, а также собственные советники Трампа - неделями призывали его сосредоточится на критике политической деятельности вице-президента США Камалы Харрис.

Однако бывший президент США продолжает подавать сигналы о том, что он не заинтересован в отказе от личных нападок. Это собственно и может привести к провалу на дебатах.

"Я полагаю, что она будет вести себя очень, очень агрессивно, будет пытаться заманить его в ловушку, очень злиться, будет переходить на личности и пытаться унизить его. Я думаю, я надеюсь, что он будет вести себя как парень, который был настоящим президентом... и просто будет спокойным и уравновешенным", - сказал бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Для союзников бывшего президента, известного своей неординарностью и напыщенностью, это надежда, которая заставляет некоторых буквально взывать к высшим силам.

"Я думаю и молюсь, что его можно дисциплинировать", - сказала Триша Маклафлин, одна из нескольких республиканских стратегов.

Как пишет Politico, Трамп судя по всему, не разделяет опасений союзников по поводу воздержания от личных оскорблений. Так, когда недавно подкастер Лекс Фридман настоятельно призвал Трампа говорить о "позитивном видении будущего вместо критики другой стороны", бывший президент, похоже, не согласился с этим.

"Да, я думаю, что критиковать нужно. Я считаю, что они отвратительны", - сказал Трамп в опубликованном эпизоде.