ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Союзники Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Харрис, - Politico

Суббота 07 сентября 2024 21:49
UA EN RU
Союзники Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Харрис, - Politico Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вторые дебаты могут стать для Дональда Трампа лучшим шансом восстановить свои позиции в президентской гонке. Но некоторые республиканцы опасаются, что он может упустить эту возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что известные должностные лица Республиканской партии США, а также собственные советники Трампа - неделями призывали его сосредоточится на критике политической деятельности вице-президента США Камалы Харрис.

Однако бывший президент США продолжает подавать сигналы о том, что он не заинтересован в отказе от личных нападок. Это собственно и может привести к провалу на дебатах.

"Я полагаю, что она будет вести себя очень, очень агрессивно, будет пытаться заманить его в ловушку, очень злиться, будет переходить на личности и пытаться унизить его. Я думаю, я надеюсь, что он будет вести себя как парень, который был настоящим президентом... и просто будет спокойным и уравновешенным", - сказал бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Для союзников бывшего президента, известного своей неординарностью и напыщенностью, это надежда, которая заставляет некоторых буквально взывать к высшим силам.

"Я думаю и молюсь, что его можно дисциплинировать", - сказала Триша Маклафлин, одна из нескольких республиканских стратегов.

Как пишет Politico, Трамп судя по всему, не разделяет опасений союзников по поводу воздержания от личных оскорблений. Так, когда недавно подкастер Лекс Фридман настоятельно призвал Трампа говорить о "позитивном видении будущего вместо критики другой стороны", бывший президент, похоже, не согласился с этим.

"Да, я думаю, что критиковать нужно. Я считаю, что они отвратительны", - сказал Трамп в опубликованном эпизоде.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что он "имеет право на личные нападки" на Харрис после того, как его широко раскритиковали за то, что он поставил под сомнение ее расовую идентичность.

Также мы писали, что телеканал ABC согласовал окончательные правила дебатов между Трампом Харрис.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Выборы в США
NEWS
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
Работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение: что об этом говорит юрист
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине