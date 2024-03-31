Производство ракет Taurus приостановлено из-за отсутствия заказов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Руководитель немецкой дочерней компании Томас Готтшильд отметил, что ракеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонная промышленность не имеет права производить запасы без заказов. Совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo, среди прочего, является производителем крылатой ракеты Taurus и зенитных ракет Patriot.

"Это вызов для нашей промышленности, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, которые часто являются малыми и средними компаниями, останавливают производство", - отметил он.

Готтшильд также добавил, что с новыми заказами поставщикам придется сначала переориентироваться и обеспечить себя, например, сырьем. Учитывая высокий спрос во всем мире, существуют узкие места, особенно в отношении сырья для взрывчатых веществ.

"Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства. Этого достаточно для того, чтобы иметь смысл поддерживать цепи поставок, поддерживать испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность работников", - сказал он.

В качестве положительного примера Готтшильд привел заказ от нескольких стран на 1000 ракет Patriot, которые MBDA будет производить в Шробенхаузене в сотрудничестве со своим американским партнером Raytheon. "Мы поставим первые ракеты Patriot в течение трех лет", - сказал он.

Вероятность поставки Германией ракет Taurus Украине, Готтшильд назвал политическим решением. По его словам, эти ракеты имеют "большой эффект противостояния" с дальностью полета более 500 километров.

Украине нужно нечто подобное для борьбы с логистическими цепями и стратегическими целями.

"Сейчас Украина покрывает свою способность к противостоянию другими видами вооружений. Однако, с точки зрения украинцев, Taurus был бы важным дополнительным компонентом в нынешней ситуации", - сказал глава MBDA.