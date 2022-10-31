Производство iPhone может сократиться на 30%: названа причина

Выпуск смартфонов Apple может существенно сократиться в следующем месяце из-за коронавирусных ограничений в Китае. Падение выпуска завода компании Foxconn в Чжэнчжоу — крупнейшего в мире по производству iPhone — может составить до 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китайские власти в середине сентября объявили о введении строгих коронавирусных ограничений в одном из самых густонаселенных районов города Чжэнчжоу, где среди прочего расположены предприятия многих поставщиков Apple.
Завод Foxconn изначально не попал под действие очередного локдауна в Китае, однако уже через несколько дней руководство компании самостоятельно ввело санитарные ограничения на заводе в Чжэнчжоу. Сотрудникам запретили принимать пищу на территории завода, ограничили их перемещение по территории кампуса, а также обязали носить защитные маски.
В самой Foxconn заявили, что держат ситуацию под контролем и намерены нарастить выпуск на других заводах компании, чтобы нивелировать потери от коронавирусных ограничений.
Ранее мы писали, что компания Apple отказалась от планов увеличения производства новых iPhone 14 после того, как ожидаемый всплеск спроса не произошел.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.
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