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Производители оружия для армии РФ отправятся в Саудовскую Аравию расширять бизнес

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Саудовская Аравия, Пятница 26 мая 2023 21:38
Производители оружия для армии РФ отправятся в Саудовскую Аравию расширять бизнес Фото: Камаз и россияне (32 facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

Семь российских производителей оружия, которые попали под санкции, отправятся в Саудовскую Аравию развивать бизнес и устанавливать долгосрочные отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева, которое приводит The Guardian.

В мероприятии примут участие компании, в частности производители оружия, которое используется для ведения войны против Украины.

"Готовность Саудовской Аравии развивать деловые связи с российскими компаниями, находящимися под санкциями западных государств за их роль во вторжении в Украину, вероятно, вызовет дополнительную напряженность в ее и без того напряженных отношениях с США", - говорится в материале.

Груздев сообщил, что их бизнес-миссия в Эр-Рияде направлена на укрепление экономических связей между Россией и Саудовской Аравией, открытие новых возможностей для бизнеса, обмен идеями и установление долгосрочного партнерства.

Среди компаний, которые посетят Саудовскую Аравию, будут "Вертолеты России", "КАМАЗ" и "Ростех". Они производят военную технику, которую армия РФ применяет на войне против Украины.

Позиция Саудовской Аравии по поводу войны в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Во время выступления на саммите Лиги арабских государств он заявил, что Россия является слабой и ее агрессия происходит не от силы, а в осознании, что время империй прошло. Украине же удается одерживать победы в войне тогда, когда ее враг имеет в руках большее оружие.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд позже сказал, что Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны России против Украины.

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