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Производители тепла получат дешевый газ на отопительный сезон

Фото: бюджетные ТКЭ получат дешевый газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменение в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа (ПСО). Бюджетным учреждениям, производящим теплую энергию, газ будет поставляться по цене 7420 гривен (с НДС) за 1 тыс. кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Документом определена возможность поставки природного газа производителям тепловой энергии для производства тепловой энергии, предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и поставкам горячей воды учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности по цене как для бюджетных учреждений.

Такоже возложены специальные обязанности на ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" с целью обеспечения поставки природного газа потребителям, являющимся предприятиями, учреждениями, организациями, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители) по цене 7420 грн за 1000 кубометров газа.

Напомним, Министерство развития громад и территорий Украины утвердило объемы газа на отопительный для предприятий, производящих тепловую энергию.

В июле Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла на уровне 7420 грн. с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке). Потребление будет уменьшено на 10%.

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Кабинет Министров УкраиныОтопительный сезон