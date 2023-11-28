Производители ферросплавов призывают НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии

"На сайте НКРЭКУ обнародован проект постановления по установлению тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" на 2024 год, который в очередной раз ставит наших отечественных производителей в невыгодное положение и постепенно убивает энергоемкую металлургическую промышленность. Это происходит в условиях войны, когда некоторые предприятия вынуждены работать в непосредственной близости от зоны боевых действий, отсутствия логистических путей и постоянного роста цен на сырье", - сказано в обращении.

Украинская ассоциация производителей ферросплавов обратились к председателю НКРЭКУ и Кабинету министров и выразили категорическое несогласие с очередным ростом тарифа и против даже минимального повышения тарифа на передачу.

"Повышение тарифа на передачу электроэнергии для украинской металлургии приведет к дальнейшему падению производства, массовым сокращениям и риску потери стратегически важной отрасли. Промышленность может оказаться в бесполезном банкротстве, и тысячи рабочих мест будут сокращены. И НЭК "Укрэнерго" до конца года недополучит средства от предприятий в связи с его остановкой", - подчеркнули в ассоциации.

Там также напомнили, что за период работы в условиях Нового рынка электроэнергии начиная со второй половины 2019 года стоимость передачи выросла в 8,5 раза. Теперь предлагается установить новый тариф на 22,22% выше и повысить тариф на распределение на 19,08%. И все это - на фоне двукратного повышения предельных цен за 2023 год.

"Сейчас ферросплавные заводы вынуждены приостановить работу, а почти весь персонал направлен на простой. В очередной раз заметим, что расчеты остаются не обоснованными, а поддержка и защита интересов потребителя полностью отсутствуют. Мы надеемся на здравый смысл - нельзя перекрывать кислород металлургическим предприятиям, ведь это будущее восстановление страны. И дальнейший рост тарифов ставит под угрозу хоть какую-то возможность запуска печей (не идет речь о полной загрузке производства)", - резюмировали в ассоциации.