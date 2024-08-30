Производители ферросплавов просят снизить тарифы на железнодорожные перевозки: иногда выросли более чем в 50 раз

"Никопольский завод ферросплавов" снабжается сырьем для производства из "Марганецкого горно-обогатительного комбината". До начала полномасштабного вторжения расстояние перевозки по прямому железнодорожному сообщению Никополь – Марганец составляло 20 км. Сейчас это расстояние составляет 442 км, а стоимость перевозки увеличилась с 7 гривен за тонну до 400 гривен за тонну.

"Еще до того, как "Укрзализныця" сообщила о намерении повышения тарифов, мы обратились с письмом в компанию с просьбой возобновить движение на участке ст. Никополь – ст. Марганец, и установить предварительную стоимость перевозки руды", – отметил Кудрявцев.

Напомним, ранее руководитель УЗ Евгений Лященко заявил о намерении компании в очередной раз повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, хотя компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

Президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что повышение тарифов заставит предприятия сворачивать деятельность, что неизбежно отразится на состоянии украинской экономики. Поэтому перед принятием такого решения нужно прагматично взвесить все возможные последствия.