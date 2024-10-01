Производитель танков Leopard и САУ Caesar создал филиал в Украине

Как сообщается, KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию под названием KNDS Ukraine LLC. Там будут поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

В компании отметили, что Украина использует на передовой или законтрактованной почти 800 единиц вооружения, а также боеприпасы производства французско-германского объединения. Это делает его одним из важнейших промышленных партнеров.

Компания также поможет украинской промышленности более эффективно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения производства компании.

Речь идет, в частности, о танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.

Кроме того, KNDS и украинская промышленность намерены совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним.