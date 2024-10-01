RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Производитель танков Leopard и САУ Caesar создал филиал в Украине

Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Французско-германский концерн KNDS открыл дочернюю компанию в Киеве. Предприятие производит, в частности, танки Leopard и САУ Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу компании.

Как сообщается, KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию под названием KNDS Ukraine LLC. Там будут поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

В компании отметили, что Украина использует на передовой или законтрактованной почти 800 единиц вооружения, а также боеприпасы производства французско-германского объединения. Это делает его одним из важнейших промышленных партнеров.

Компания также поможет украинской промышленности более эффективно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения производства компании.

Речь идет, в частности, о танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.

Кроме того, KNDS и украинская промышленность намерены совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним.

Что предшествовало

Напомним, еще в марте 2024 года Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой компании KNDS, производящей, в частности, танки, создать филиал в Украине.

Уже в июне производитель танков KNDS официально оформил создание дочерней компании в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News