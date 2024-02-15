Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ирландско-американскую компанию Weatherford International в список международных спонсоров войны за сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК .

Как отмечается, компания продолжает работать в России, платить там налоги и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли.

Weatherford специализируется на производстве и снабжении нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Она работает в России 16 лет, создала там более 2,5 тысячи рабочих мест и имеет на территории страны-агрессора сервисные предприятия, базы и машиностроение.

В России Weatherford представлена ​​через ООО "Везерфорд Холдингз (Рус)", ООО "Везерфорд" и ООО "Везерфорт Бизнес Сервис". В 2022 году они вместе уплатили налоги в бюджет агрессора более чем на 15 млн долларов.

Среди партнеров Weatherford в России - нефтяная компания "Роснефть", которая является основным заказчиком ее услуг.

К тому же, компания продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций из РФ. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, она импортировала товаров в Россию почти на 1,5 млн долларов. В их числе материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности.

В своей отчетности Weatherford пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций. Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения санкций в РФ, заменив поставщиков на российские или на другие иностранные компании.

Как отметили в НАПК, это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую.

Список спонсоров войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

В частности, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.

Также недавно сообщалось, что Украина внесла компанию Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Он производит крабовые палочки под торговой маркой Vici.

А китайскую компанию Shandong Odes добавили в список международных спонсоров войны за поставку армии РФ квадроциклов.

В начале октября 2023 года НАПК изъяло венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Это произошло после того, как Венгрия заблокировала военную помощь Украине на уровне ЕС.