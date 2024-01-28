Производитель HIMARS и F-16 объявил о сокращении персонала: в чем причина

Компания Lockheed Martin, которая производит HIMARS, истребители F-16 и F-35 и другую технику, объявила о сокращении персонала. Под программу оптимизации может попасть более 2 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что американский производитель авиационной техники сократит 1-2% своих рабочих мест в течение года, стремясь таким образом снизить расходы и оптимизировать бюджет.

Сокращения повлияют на позиции во всех сферах бизнеса и корпоративных операций, сообщил представитель компании, добавив, что меры по сокращению расходов также будут включать замораживание найма и добровольное увольнение.

По данным из открытых источников, в штате производителя авиационной техники из Мэриленда работают более 122 тысяч человек по всему миру. Сокращение затрат поможет компании перевести свою деятельность в цифровой формат.

"Мы добиваемся сокращения наших прямых затрат за счет оптимизации цепочки поставок, повышения производительности труда, а также повышения эффективности благодаря 1LMX", - заявил финансовый директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Отметим, что 1LMX — это название программы трансформации компании Lockheed.

Американские оборонные компании отмечают заметный рост заказов на фоне увеличесния количества конфликтов в мире, однако связанные с пандемией перебои в работе цепочек поставок и рабочей силы оказывают давление на этот сектор.

Передача самолетов F-16 Украине

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашей стране современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

В Пентагоне также заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году.