Производитель деталей для Leopard 2 и Leclerc расширяет мощности и число рабочих, - СМИ

В частности, компания уже увеличила штат сотрудников на 13% в прошлом году в ожидании специального фонда правительства в размере 100 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил.

"Мы начали наращивать производство без конкретных заказов, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда они поступят", - сказала главный исполнительный директор Сюзанна Виганд.

Она ожидает, что немецкие военные закупки, на которые обычно приходится около 10% оборонных продаж Renk, будут составлять большую часть этого бизнеса в будущем.

Как сообщал Bloomberg ранее, владелец Renk Triton Investment Advisers LLP изучает возможность продажи или первичного публичного предложения бизнеса, стоимость которого может составить до 3 миллиардов евро. Рыночная стоимость Renk составляла около 750 миллионов евро, когда частная инвестиционная компания купила его у Volkswagen AG в 2020 году.

Авторы статьи отмечают, что до недавнего времени, правительство не спешило инициировать заказы на новые системы вооружений, но изменение отношения общественности к вооруженным силам "после войны в Украине укрепило политическую приверженность Германии увеличению расходов на оборону".

Так, отраслевые аналитики ожидают первых крупных продаж в этом году.

"Люди больше понимают необходимость национальной обороны и то, что боеспособные вооруженные силы будут стоить денег", - сказал Виганд, добавив, что изменение общественного мнения также сделало компанию более привлекательным работодателем.