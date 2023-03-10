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Производитель деталей для Leopard 2 и Leclerc расширяет мощности и число рабочих, - СМИ

Фото: производитель деталей для Leopard 2 и Leclerc, расширяет мощности (klingconsult de)
Автор: Наталия Гурковская

Компания Renk AG, которая производит компоненты для немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc расширила штат сотрудников и увеличила производство. Руководство компании ожидает, что обещание Германии увеличить расходы на оборону повысит продажи в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, компания уже увеличила штат сотрудников на 13% в прошлом году в ожидании специального фонда правительства в размере 100 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил.

"Мы начали наращивать производство без конкретных заказов, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда они поступят", - сказала главный исполнительный директор Сюзанна Виганд.

Она ожидает, что немецкие военные закупки, на которые обычно приходится около 10% оборонных продаж Renk, будут составлять большую часть этого бизнеса в будущем.

Как сообщал Bloomberg ранее, владелец Renk Triton Investment Advisers LLP изучает возможность продажи или первичного публичного предложения бизнеса, стоимость которого может составить до 3 миллиардов евро. Рыночная стоимость Renk составляла около 750 миллионов евро, когда частная инвестиционная компания купила его у Volkswagen AG в 2020 году.

Авторы статьи отмечают, что до недавнего времени, правительство не спешило инициировать заказы на новые системы вооружений, но изменение отношения общественности к вооруженным силам "после войны в Украине укрепило политическую приверженность Германии увеличению расходов на оборону".

Так, отраслевые аналитики ожидают первых крупных продаж в этом году.

"Люди больше понимают необходимость национальной обороны и то, что боеспособные вооруженные силы будут стоить денег", - сказал Виганд, добавив, что изменение общественного мнения также сделало компанию более привлекательным работодателем.

Напомним, Польша уже обсудила с Германией строительство хаба по ремонту и модернизации танков Leopard.

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