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Hyundai продает свой завод на территории России за символическую цену

Украина, Вторник 19 декабря 2023 11:12
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Hyundai продает свой завод на территории России за символическую цену Фото: Hyundai окончательно уходит с территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor утвердила план продажи активов на территории России за символическую сумму 7000 рублей (78 долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление компании.

Hyundai Motor в заявлении для регулирующих органов сообщила, что потеряет 220 млн долларов от продажи завода в Санкт-Петербурге, работа которого была приостановлена с марта 2022 года.

Компания заявила, что стремится передать свои активы на заводе в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс" и включить в сделку возможность обратного выкупа.

В настоящее время Hyundai согласовывает с компанией "Арт-Финанс" детали сделки заявили в Hyundai Motor.

"Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

Компания "Арт-Финанс" известна тем, что ранее купила активы Volkswagen на территории России.

Hyundai Motor

Hyundai Motor - крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и один из самых больших в мире. Кроме автомобилей, производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и предоставляет финансовые услуги. Штаб-квартира находится в Сеуле. Входит в конгломерат Hyundai Motor Group, созданный в 2000 году. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Hyundai Motor заняла 147-е место.

Завод Hyundai Motors в Санкт-Петербурге был построен в 2010 году. Он производил 200 тысяч единиц автомобилей в год. Затем компания приобрела соседний завод General Motors и расширила свои производственные мощности до 300 тысяч единиц.

Практически все автопроизводители отказались от дочерних предприятий и заводов в России, обычно по значительно сниженным или символическим ценам, поскольку ведение бизнеса стало невозможным после вторжения Москвы в Украину в начале 2022 года.

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