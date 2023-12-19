Hyundai продает свой завод на территории России за символическую цену
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor утвердила план продажи активов на территории России за символическую сумму 7000 рублей (78 долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление компании.
Hyundai Motor в заявлении для регулирующих органов сообщила, что потеряет 220 млн долларов от продажи завода в Санкт-Петербурге, работа которого была приостановлена с марта 2022 года.
Компания заявила, что стремится передать свои активы на заводе в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс" и включить в сделку возможность обратного выкупа.
В настоящее время Hyundai согласовывает с компанией "Арт-Финанс" детали сделки заявили в Hyundai Motor.
"Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.
Компания "Арт-Финанс" известна тем, что ранее купила активы Volkswagen на территории России.
Hyundai Motor
Hyundai Motor - крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и один из самых больших в мире. Кроме автомобилей, производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и предоставляет финансовые услуги. Штаб-квартира находится в Сеуле. Входит в конгломерат Hyundai Motor Group, созданный в 2000 году. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Hyundai Motor заняла 147-е место.
Завод Hyundai Motors в Санкт-Петербурге был построен в 2010 году. Он производил 200 тысяч единиц автомобилей в год. Затем компания приобрела соседний завод General Motors и расширила свои производственные мощности до 300 тысяч единиц.
Практически все автопроизводители отказались от дочерних предприятий и заводов в России, обычно по значительно сниженным или символическим ценам, поскольку ведение бизнеса стало невозможным после вторжения Москвы в Украину в начале 2022 года.