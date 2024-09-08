Произведено в Киеве: каким был первый украинский электромобиль

Это была пора открытых перспектив и романтических надежд, в том числе в плане бизнеса и больших технических проектов. Научно-производственный центр "Информатика" (директор к.т.н. В. Татаренко) в начале 1990-х начал развивать проект по производству электромобиля украинской конструкции. Уровень компании позволял подобные планы, тем более что они поддерживались государством – Министерство промышленности и транспорта и Комитет по научно-техническому прогрессу оказали организационную и финансовую поддержку.

Каким был электромобиль "Киев-1103"

Компания запланировала две модели украинского электромобиля: легковой автомобиль и компактный грузопассажирский фургон, оба – для городских условий с суточным пробегом 150 – 200 км. До наших дней сохранилась информация о легковой машине.

Кузов был выполнен из стеклопластика, главные узлы шасси взяли готовые от машин ЗАЗа и ЛуАЗа. Тяговый электродвигатель подобрали в авиации – от стартера истребителя МИГ, коллекторный электромотор постоянного тока развивал 18 кВт, и весил при этом всего 11 килограмм. Электронные блоки и кабели проводки сделали на НПО ЭТАЛ в Александрии (Кировоградская область).

Показательно, что конструкторы понимали большое значение дизайна передового в то время транспортного средства. Следовательно, к созданию стиля привлекли профессиональных дизайнеров, нашли предприятие в Чехии, которое взялось производить готовые кузова.

Долго подбирали батареи (что не удивительно): пробовали стандартные отечественные, специальные импортные, остановились на новейшей разработке израильских ученых (между прочим, бывших харьковчан). Аккумуляторы были свинцово-кислотными, поэтому получились недорогими и технологичными, их предполагалось выпускать также в Украине с перспективой поставок на рынки Европы. В сочетании с украинской электроникой машина без подзарядки легко проезжала до 200 км.

Окончательный вариант конструкции получил название "Киев-1103" и успешно обкатывался по улицам украинской столицы.

"Киев-1103" и серийное производство

Тогда же, в середине – конце 1990-х было сделано много шагов к запуску электромобиля в серийное производство. Подготовили помещение, установили производственное оборудование, нашли поставщиков сырья и материалов.

Но экономическая ситуация в стране ухудшалась, государство не смогло предоставить гарантии инвесторам – что, кстати, было типичной картиной тех времен и для более масштабных проектов. Естественно, что наладить промышленное производство без иностранных финансовых ресурсов одна-единственная компания НПЦ "Информатика" не смогла.

Что стало с машиной "Киев-1103"

Автомобильным историкам удалось проследить судьбу последнего варианта украинского электромобиля под именем "Киев-1103". Машина оставалась в эксплуатации как минимум до 2002 года. Затем она стала на отстой в частной автомастерской на киевской Демеевке (в районе пр-та Науки), и в более или менее комплектном состоянии еще несколько лет оставалась на указанной территории. Однако со временем следы ее потерялись.

Кратко

Сегодня мы понимаем, что электромобиль не может распространяться и развиваться как вид транспорта сам по себе без участия государства, крупного бизнеса и общества в целом. Досадно, что в конце 1990-х этот вполне реальный проект не получил поддержки, но у нас нет уверенности, что у его основателей что-то получилось сегодня – хотя нынешняя ситуация более благоприятна. Так что единственное, о чем можно действительно пожалеть – что не удалось сохранить тот же действующий экземпляр. Хотя сведений, что он уничтожен окончательно, и нас тоже нет.