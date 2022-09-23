На армяно-азербайджанской границе снова была стрельба: что известно

На армяно-азербайджанской границе утром снова были зафиксированы обстрелы. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонные ведомства стран.

Так, в Минобороны Армении заявили, что около 7:40 утра по местному времени 23 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

"Ответными действиями огонь противника был подавлен", - отметили в ведомстве.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщает, что перестрелку спровоцировали армянские военные. Там утверждают, что армяне всю ночь с перерывами вели обстрел азербайджанских военных из разнокалиберного стрелкового оружия.