ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На армяно-азербайджанской границе снова была стрельба: что известно

Новина українською →
Карабах, Пятница 23 сентября 2022 13:25
На армяно-азербайджанской границе снова была стрельба: что известно Фото: на армяно-азербайджанской границе снова была стрельба (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На армяно-азербайджанской границе утром снова были зафиксированы обстрелы. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонные ведомства стран.

Так, в Минобороны Армении заявили, что около 7:40 утра по местному времени 23 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

"Ответными действиями огонь противника был подавлен", - отметили в ведомстве.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщает, что перестрелку спровоцировали армянские военные. Там утверждают, что армяне всю ночь с перерывами вели обстрел азербайджанских военных из разнокалиберного стрелкового оружия.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

С началом нового обострения активизировалась и международная дипломатия. Ереван провел переговоры с Францией и США, которые призвали решать конфликт мирным путем. Имея союзников в виде участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, Пашинян запросил помощь в восстановлении территориальной целостности.

15 сентября Армения и Азербайджан достигли новой договоренности о перемири.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Армения
NEWS
В Минобороны высказались о потерях ВСУ в войне
В Минобороны высказались о потерях ВСУ в войне
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие