В Армении задержали пророссийского блогера и активиста

Правоохранители Армении задержали пророссийского блогера и активиста Мику Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гора Абрамяна.
Он уточнил, что данные граждане были задержаны "по обоснованному подозрению в совершении преступления" в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности страны, и переданного в Следственный комитет, согласно ч.2 ст.335 УК Армении.
Речь идет о незаконном обращении огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств и предметов.
Задержание было проведено 6 и 7 сентября в Сюникской области страны.
Помимо Бадаляна и Геворкяна, были задержаны в рамках дела еще пять человек.
"Была сформирована следственная группа. На данный момент проводятся следственные и административные действия", - рассказал Абрамян.
Также он добавил, что Следственный комитет сделает заключение по обстоятельствам дела позже.
По данным местных СМИ, правоохранители обнаружили в машине задержанных оружие.
При этом издание "Sputnik Армения" 7 сентября сообщало, что Бадаляна прежде уже арестовывали по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся терактах. В мае суд Еревана признал его виновным, но фигурант вышел под залог.
На задержание Бадаляна отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ. Представитель российского ведомства Мария Захарова в своем Telegram усмотрела в ситуации якобы "еще одна провокацию" в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. В этом представитель МИД РФ традиционно увидела след Запада.
Напомним, что Армения публично заняла нейтральную позицию относительно полномасштабной военной агрессии России против Украины. При этом Ереван заявил, что не будет помогать Москве обходить санкции.
Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что РФ из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него.
6 сентября стало известно о том, что Армения впервые с начала полномасштабного вторжения РФ передаст Украине гуманитарную помощь. Така, наша страна получила от Еревана более тысячи смартфонов, ноутбуков и планшетов для школьников.
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