В Армении задержали пророссийского блогера и активиста

Он уточнил, что данные граждане были задержаны "по обоснованному подозрению в совершении преступления" в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности страны, и переданного в Следственный комитет, согласно ч.2 ст.335 УК Армении.

Речь идет о незаконном обращении огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств и предметов.

Задержание было проведено 6 и 7 сентября в Сюникской области страны.

Помимо Бадаляна и Геворкяна, были задержаны в рамках дела еще пять человек.

"Была сформирована следственная группа. На данный момент проводятся следственные и административные действия", - рассказал Абрамян.

Также он добавил, что Следственный комитет сделает заключение по обстоятельствам дела позже.

По данным местных СМИ, правоохранители обнаружили в машине задержанных оружие.

При этом издание "Sputnik Армения" 7 сентября сообщало, что Бадаляна прежде уже арестовывали по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся терактах. В мае суд Еревана признал его виновным, но фигурант вышел под залог.

Реакция Кремля

На задержание Бадаляна отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ. Представитель российского ведомства Мария Захарова в своем Telegram усмотрела в ситуации якобы "еще одна провокацию" в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. В этом представитель МИД РФ традиционно увидела след Запада.

Отношения между Арменией и РФ, и первая помощь Украине

Напомним, что Армения публично заняла нейтральную позицию относительно полномасштабной военной агрессии России против Украины. При этом Ереван заявил, что не будет помогать Москве обходить санкции.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что РФ из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него.

6 сентября стало известно о том, что Армения впервые с начала полномасштабного вторжения РФ передаст Украине гуманитарную помощь. Така, наша страна получила от Еревана более тысячи смартфонов, ноутбуков и планшетов для школьников.