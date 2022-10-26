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Армения надеется до конца года заключить мирный договор с Азербайджаном

Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном. Рассчитывает сделать это до конца года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание АМИ "Новости-Армения".

"Я хочу, чтобы договор был заключен до конца этого года. Насколько это реалистично? Отвечу так: я и правительство приложим все возможные усилия, чтобы это было реально", - заявил премьер.

В то же время Пашинян заявил, что до подписания мирного договора Армения и Азербайджан должны желательно завершить работы по делимитации.

"Насколько это реалистично? Если учитывать, что в Праге мы достигли договоренности о том, что это произойдет на основании границ 1991 года, это может быть реально, потому что эти границы, по сути, известны", - заявил он.

По словам премьера, также должен начаться международный диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы.

После этого ОБСЕ заявила о намерении отправить команду по оценке потребностей на границе двух стран.

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