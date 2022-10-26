Армения надеется до конца года заключить мирный договор с Азербайджаном

"Я хочу, чтобы договор был заключен до конца этого года. Насколько это реалистично? Отвечу так: я и правительство приложим все возможные усилия, чтобы это было реально", - заявил премьер.

В то же время Пашинян заявил, что до подписания мирного договора Армения и Азербайджан должны желательно завершить работы по делимитации.

"Насколько это реалистично? Если учитывать, что в Праге мы достигли договоренности о том, что это произойдет на основании границ 1991 года, это может быть реально, потому что эти границы, по сути, известны", - заявил он.

По словам премьера, также должен начаться международный диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.