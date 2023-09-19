Армения не будет начинать военные действия с Азербайджаном в Карабахе, - Пашинян

По его словам, ситуация на границах Армении относительно стабильна, видимых и существенных изменений нет.

"Но, как я уже говорил и говорю сейчас, главной и ключевой целью и целью этой операции является вовлечение Республики Армения в военные действия", - сказал Пашинян.

Он отметил, что ряд азербайджанских СМИ распространяют информацию о том, что они атакуют подразделения Вооруженных сил Армении, имея в виду Нагорный Карабах.

"К сожалению, эту информацию повторяют ряд наших партнеров, которые говорят о том, что мы призываем Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Я хочу зафиксировать, что Республика Армения не участвует в военных действиях, и еще раз хочу отметить, что Республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Пашинян.

Нагорный Карабах

Сегодня, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

Реакция Армении

В Министерстве обороны Армении уже отреагировали на заявления об "антитеррористических мерах" Азербайджана.

Там заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 по киевскому времени – ред.) ситуация на границах с Азербайджаном "сравнительно стабильна".

Конфликт по Нагорному Карабаху

Война при Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился Нагорно-Карабаской республикой.

После этого периодически происходили военные конфликты.

В конце апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. В середине мая стороныдоговорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км , включая Нагорный Карабах.

При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азербайджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных .

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