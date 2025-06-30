Армения готова обсудить с Азербайджаном место и дату подписания мирного соглашения, - МИД

Во время пресс-конференции в Ереване с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, Мирзоян заявил, что ознакомил ее с прогрессом в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Прогресс, по его словам, должен привести к скорейшему подписанию соглашения об установлении межгосударственных отношений и устойчивый мир Баку и Ереваном.

Он добавил, что Армения готова к конструктивному продвижению диалога и к завершению всех необходимых процедур, связанных с заключением мирного соглашения.

"Армения готова начать обсуждение с Азербайджаном для определения места и даты подписания мирного соглашения", - отметил Мирзоян.