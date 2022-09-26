Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ: в Минобороны назвали причину

Армения не будет участвовать в военных учениях в рамках ОДКБ, которые пройдут в Казахстане из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infocom.
В Минобороны Армении на фоне обострившегося конфликта на границе с Азербайджаном приняли решение сконцентрировать все готовые к боевым действиям военные подразделения в стране и не отправлять их в соседние государства.
22 сентября Минобороны Казахстана сообщило, что с 26 сентября по 8 октября пройдут учения "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022" в Жамбылской и Алматинской областях страны.
Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.
Также утром 23 сентября на армяно-азербайджанской границе снова были зафиксированы обстрелы. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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