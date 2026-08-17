Первый украинский КАБ уже закупают для армии и готовят еще 10 новых разработок, - ВСУ

Украинская управляемая авиабомба "Выравниватель" после завершения необходимых испытаний официально закупается для поставки Вооруженным силам Украины. Параллельно в Украине разрабатывают около десятка перспективных образцов высокоточного авиационного вооружения, призванного снизить преимущество России в применении управляемых авиабомб.

Эффективность КАБов врага выросла вдвое

"Среднесуточная эффективность применения КАБов врагом в 2025 году была примерно 180 единиц, а сейчас они уже достигли показателя более 300 единиц в сутки. Соответственно, перед нами стоит задача выровнять ситуацию не только количественно, но и качественно - и даже получить преимущество над противником", - рассказал он.

По словам Волошина, украинские модули планирования и коррекции позволяют превращать обычные авиабомбы в высокоточное оружие. Благодаря новым решениям, украинские войска могут поражать объекты противника на оперативной глубине.

Около десятка новых образцов

"Сегодня в Украине разрабатывается около десятка перспективных образцов подобного вооружения. Все отечественные разработки значительно дешевле западных аналогов, и это позволит быстро наращивать масштабы производства", - отметил он.

Волошин добавил, что воздушные силы ВСУ выполнили сотни самолето-вылетов для испытания новейших комплектов вооружения.

"Выравниватель" уже закупают для военных

"Итак, изделия уже прошли все необходимые испытания, подтвердили свою эффективность и официально закупаются для поставки Вооруженным Силам Украины", - подчеркнул он.

"Выравниватель" разработала компания DG Industry. Авиабомба имеет боевую часть массой 250 килограммов и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника. Стоит она почти втрое дешевле американского JDAM, а дальность ее полета составляет от 10 до 130 километров.

Официально об украинской управляемой авиационной бомбе "Выравниватель" стало известно 18 мая 2026 года.

Напомним, еще в июле бригадный генерал, заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко рассказывал, что несколько украинских компаний разрабатывают КАБ с турбореактивными двигателями, способными лететь за пределы действия вражеской противовоздушной обороны.